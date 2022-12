OTRASNÝ pohľad na Dominiku Mirgovú: Dostala NAKLADAČKU… Mlátil ju päsťami DO BRUCHA!

BRATISLAVA - Fúúú, tak na toto sa pozerá veľmi zle. Hovorí sa, že ženu by muž nemal udrieť ani kvetom. Lenže čo s takými, ktoré si to doslova pýtajú? Dominiku Mirgovú už onedlho čaká zápas Fight Night challenge, kde sa v ringu postaví proti raperke Aless. A tréningy mladej mamičky sú poriadne tvrdé. Aha, ako jej tréner naložil!

No Domi, ty sa nezdáš! Pri pohľade na útlu mamičku by si človek nepomyslel, že dokáže zvládnuť to, čo statný chlap. A predsa to tak je. Dominika aktuálne naplno maká na tom, aby v ringu porazila svoju súperku a jej tréningy sú čoraz tvrdšie. Predsa len, do súboja z Aless zostáva posledných pár dní.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Vlado Anjel

A okrem toho, že speváčka takmer denne pracovala na tom, aby rozdávala rany ako profík, musela si nacvičiť aj to, aby ich dokázala aj prijať a zniesť. Aj v tom jej aktívne pomáha jej tréner, ktorý ju absolútne nešetrí. Najnovšie Dominika na svojom Instagrame zverejnila video, kde dostáva "bomby" rovno do brucha a nemôže sa nijako brániť.

Pri tomto pohľade mnohým stiahne zadok. No a kým jeden tábor sledovateľov ju naplno podporuje, iní sa čudujú, že do niečo takéhoto išla a načo jej je to vôbec treba. Nech je to už akokoľvek, jedno je isté. Keď nastúpi do ringu, bude sa na čo pozerať!