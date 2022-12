Diváci Farmy ZÚRIA: Dagmar sa DOHODLA s Mišom… SABOTÁŽ Šimona?

BRATISLAVA - V sobotu večer boli diváci Markízy svedkami najnapínavejšieho duelu v 14. sérii Farmy. Proti sebe sa totiž postavil milenecký pár Dagmar a Michal, a teda bolo jasné, že ich románik na statku po súboji v aréne skončí. A aby to bolo ešte zaujímavejšie, do duelu si mal každý z nich povolať ďalšieho súťažiaceho, vďaka čomu vznikol prvý a zároveň jediný dvojduel v tejto sezóne...

Michal si ako svoju partnerku do arény vybral statnú Muffy. Dagmar stavila na rovnako silného parťáka, ktorého väčšina divákov i súťažiacich považovala za absolútneho favorita celej šou - vybrala si pracovitého Šimona. Pokorný pracant absolútne nerátal s tým, že sa na statok nevráti. Lenže, presne to sa stalo.

Celý duel mali v rukách Mišo a Muffy. Obaja páni boli pomerne vyrovnaní, Šimon miestami ešte o čosi šikovnejší. Problémom bola dámska zložka, kde Muffy po všetkých smeroch výrazne prevyšovala Dagmar. Nikomu neuniklo, že pokiaľ by páni bojovali proti sebe, napríklad v takom pílení ostňov dreveného ježka, Šimon by Michala rýchlo "nakopal" a mal by prevahu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markíza

Ale stalo sa presne to, čo predpovedala temperamentná Giuliana. „Šimona sa dá vyhodiť len dvojdueli- ak ho niekto spomalí," hovorila pár dní dozadu pred spoluhráčmi, kde boli i Dagmar a Mišo. No a vyzeralo to tak, že Dagmar ho skutočne spomalila. A to výrazne. Neuniklo to ani samotným divákom, ktorí majú pocit, že blondínka pochádzajúca od našich českých susedov to urobila schválne.

V dvojdueli totiž podľa fanúšikov ani zďaleka neprejavila toľko sily, šikovnosti a energie ako v tom predchádzajúcom, kde sa jej podarilo vyradiť Sašku. „Šimon mal smolu, lebo Dagmar ho sabotovala. S Michalom boli určite dohodnutí, že ak vyhodí najsilnejšieho a on potom vyhrá, Dagmar si na niečo príde. Veď to bolo moc okaté ako pomaly rezala," vyjadril sa v jednej z diskusii pán Pavol.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markíza

A rovnaký názor zastávajú aj stovky ďalších dívákov. „Dagmar ho schválne spomaľovala, lebo Šimon bol pre nich silný súper a víťaz. Tak sa dohodli, že Dag ho vezme do dvojduelu a obetuje sa. Ona vie, že Michal sa s ňou s prípadnou výhrou podelí, lebo bez Šimona má vúčšiu šancu vyhrať," myslí si zasa pani Pavlína.

„Neférová prehra, nehral za seba. Čo ako bola Dagmar dohodnutá s Michalom, aby bola pomalšia a aby tak vyradila Šimona a potom sa rozdelia? Mišo má bez neho väčšie šance na výhru," myslií si zasa pani Henrieta, pričom podobne ladených komentárov sa v diskusiách k duelu nachádzajú desiatky. Nuž ale, ako to skutočne je, zrejme vedia len Dagmar a Michal...