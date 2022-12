POŽIAR na Farme: Statok v PLAMEŇOCH... Hasiť musela technika!

Plamene sa začali šíriť v spoločnej kuchyni. Ako sa dalo očakávať, príčinou ich vzniku bola práve piecka a kuchynské náčinie. Oheň vznikol doslova v priebehu pár sekúnd. „Och môj Bože,” pozerala šokovaná Alex, ktorá bola v kuchyni v tom momente so Šimonom, ktorý sa síce pokúšal hasiť, no urobil zásadnú chybu.

„My tam máme nad tým plechom handry a tie kvapkali. A proste horúci olej a voda... Začalo to tam horieť. No a ja som proste spontánne ešte zobral vodu. Úplná debilina. A proste som to tam nalial, vzbĺklo to,” smial sa po incidente Šimon, ktorý zabudol na základné pravidlá hasenia požiaru, kde je príčinou olej.

Šťastím bolo, že farmári majú v kuchyni nainštalovanú protipožiarnu techniku, no a v momente, keď snímače zachytili dym, rozprašovače na strope začali pracovať na plné obrátky. Viac uvidíte už v dnešnej epizóde Farmy na Markíze!