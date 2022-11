Plačková opäť ŠOKOVALA: Vianočná výzdoba už teraz a DIONOVE GULE… Väčší GÝČ som nevidel!

BRATISLAVA - Do Vianoc nám zostáva 35 dní a ona má už vyzdobené ako v Rockefellerovom centre. Známa influencerka Zuzana Strausz Plačková (31) opäť raz predviedla, že nepozná hranice. A dokonca to zaklincovala originálnymi guľami na stromček. No nie je to už priveľa?

Presne o mesiac a päť dní sú tu Vianoce. Sviatky pokoja, radosti a lásky. Obdobie, kedy by sme sa mali všetci stíšiť a zamyslieť nad sebou a byť k sebe milší. Nemalo by to byť o veľkolepých daroch a výzdobách. No zjavne podnikateľka to má nastavené celkom inak.

Na sociálnej sieti Zuzana Strausz Plačková zverejnila zábery zo svojho už teraz vyzdobeného domu, ktorý skôr pôsobí ako veľkolepé mestečko Santa Clausa na Severnom póle, ktoré je preplnené vianočnými kreáciami. A zjavne u nej platí, čím viac, tým lepšie. „U nás doma už máme Vianoce,“ napísala pod fotku Zuzana.

Galéria fotiek (14) Zuzana Strausz Plačková si nechala vyrobiť vianočné gule s menom svojho syna Diona

Zdroj: Instagram Z.P.

Okrem gigantického venca, obrích cínových vojačikov a poštovej schránky na listy pre Ježiška šokovala aj vianočnými guľami s menom svojho syna. Dionove gule jej visia na stromčeku, pri ktorom ani len prstom nepohla a všetko si dala urobiť.

No zdá sa, že jej fanúšikom sa to nepozdáva a poukazujú na to, že skutočné čaro a kúzlo Vianoc spočíva práve v tom, že sami a spoločne s rodinou si zdobíte stromček a pri tom spievate vianočné koledy a podobne. A takisto aj o jej "lacnom" skrášlení domova si myslia svoje.

Galéria fotiek (14) Vianočná výzdoba u Zuzany Strausz Plačkovej

Zdroj: Instagram Z.P.

Kým jedným sa to páči a sú z toho unesení, tak tí druhí sú až doslova pohoršení. „Otrasné, väčší gýč som ešte nevidel,“ podotkol jeden z jej sledovateľov. Ďalší komentár poukazoval na skutočné hodnoty tohto kresťanského sviatku. „Trochu skromnosti by im nezaškodilo, tiež si myslím. Toto vôbec nie je o Vianociach,“ uviedla istá fanúšička.

Nuž, nie každému sa dá vyhovieť a prísť na chuť. Každopádne, influencerka má už o starosť menej a je vopred pripravená. A ako silne veriaca sa môže už teraz stíšiť a zamyslieť nad tým, o čom sú najkrajšie sviatky v roku. A ako to máte vy?