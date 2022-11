Farma sa otriasla v základoch: Štáb aj HOSPODÁR dostali Covid... TOTO sa bude teraz diať!

BRATISLAVA - Toto tu ešte nebolo! Markizácka Farma čelila problémom ako nikdy predtým. Hoci 14. séria nie je prvou, ktorá sa nakrúca počas covidového obdobia, vírus napokon predsa len šou zasiahol. A neschytal to len štáb, ale aj hospodár Martin!

Informáciu o tom, že na Farme začal úradovať Covid, priniesol web markiza.sk. „So zhoršujúcou sa situáciou sa v štábe vyskytli prípady Covid-19. Po zistení vedenie pristúpilo k štandardným ochranným opatreniam, ktoré zastavili ďalšie šírenie. Ak by sa šírenie nepodarilo zastaviť, v hre bolo aj zastavenie nakrúcania. Naraz ochorelo viacero kľúčových členov štábu, medzi nimi režisér, hlavný kameraman,” uviedli s tým, že pre túto situáciu sa vôbec prvýkrát hospodár Martin nemohol dostaviť na nakrúcanie a vyplatiť farmárov za ich odvedenú prácu.

Na traktore aj s mincami teda prišiel moderátor Marek Fašiang. No keďže, čo sa týka ohodnotenia vypracovaných úloh, Martina plnohodnotne "zaskočiť" nedokáže, tvorcovia vymysleli náhradné riešenie. Hospodár úlohy kontroloval online prostredníctvom tabletu.

„Online kontrola úloh bola pre mňa veľmi zaujímavá a zároveň zvláštna. Na druhej strane som sa však tešil z toho, že technické možnosti súčasného sveta sú pripravené riešiť aj takéto situácie. S Marekom sme sa dopredu dohodli na tom, že pre farmárov to, že budem na kontrole aj ja, ale online, bude prekvapením. A tak aj bolo,” vyjadril sa pre Markízu Martin, ktorému je ľúto, že na nakrúcanie nemohol prísť. Hoci mu už bolo lepšie, test mu stále vychádzal pozitívny.

No a ako bol spokojný s tým, ako ho Marek nahradil? Veru, niečo by mu predsa len vytkol. Hospodár by bol na farmárov zrejme trošku prísnejší. „Marek zvládol kontrolu úloh hravo, ale vo finálnej koncovke, kedy mal platiť, zmäkol. Ale ďakujem mu veľmi pekne, že ma plnohodnotne zastúpil,” dodal Martin Bagár.