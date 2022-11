Šou Tvoja tvár znie povedome je za nami: TOTO je VÍŤAZ!

Po minulotýždňovom faux pas s výsledkami tentokrát naozaj nebolo čo vyčítať. Azda jediným problémom bola neúčasť Natálie Puklušovej, ktorá sa nekrúcania nemohla zúčastniť pre zdravotné komplikácie. Pôvodne mala mať počas finálového večera spoločné vystúpenie s Matúšom Kolárovským, ten teda musel namiesto duetu spievať sám.

Galéria fotiek (13) Zdroj: TV Markíza

Čo sa týka finálovej štvorice, večer otvorila herečka Liv Bielovič, ešte predtým však absolvovala rozhovor, de to vyzeralo, že nie je práve pozitívne naladená. „Úplne som si to neužila, pretože vždy som bola v tenzii, v strese. Aby som nezabudla texty, choreografiu..." prezradila v rozhovore. „Chela som zo seba dať to najlepšie. Je mi ľúto, že úplne som nesplnila svoje očakávania," šokovala a následne sa rozplakala, po čom moderátor Martin Nikodým poznamenal, že Liv je skráta na sba extrémne náročná.

Potom nasledovalo jej číslo v podobe premeny na Taylor Swift s piesňou Trouble, ktorú opäť odspievala s gráciou a dokonca vymenila rovno dva kostýmy - jeden pripomínajúci svadobné šaty, druhým boli sexi čierne minišaty.

Galéria fotiek (13) Zdroj: TV Markíza Galéria fotiek (13) Zdroj: TV Markíza

Ako druhý z TOP štvorice vystúpil úžasný Adam Pavlovčin. Ten sa vo finále zmenil speváka Ollyho Alexandera a spoločne s Jurajom Lojom ako Eltonom Johnom zaspievali pieseň It's a sin, no a spoločne podali naozaj dokonalý výkon. „Dodalo mi to sebavedomie a naučil som sa, že pesnička sa dá naučiť aj za tri dni, keď sa chce," zhrnul spevák s úsmevom svoje účinovanie v šou.

Galéria fotiek (13) Zdroj: TV Markíza Galéria fotiek (13) Zdroj: TV Markíza

Tretie súťažné vystúpenie padlo na Karola Tótha. „Teraz si uvedomujem, že čo sa to so mnou stalo. Mám taký pocit, že keď začala táto šou, nastúpil som do jedného imaginárneho výťahu a teraz z neho vystupujem ako iný človek," zhodnotil svoje niekoľkotýždňové účinkovanie s tým, že si vďaka Tvári našiel aj mnoho nových kamarátov, veľa sa naučil a bola to pre neho obrovská skúsenosť

Potom sa už vrhol na pódium a zo sympatického mladého fešáka sa vďaka šikovným rukám maskérov razom stal pán v rokoch. Karol totiž stvárnil ikonického Leonarda Cohena a s perfektným nasadením a citom zaspieval jeho najväčší hit - emočne nabitú pieseň Hallelujah, vďaka ktorej dojal prítomných divákov aj členov poroty.

Galéria fotiek (13) Zdroj: TV Markíza Galéria fotiek (13) Zdroj: TV Markíza

Po mladom hercovi prišla na rad posledná finalistka - Viki Ráková. Tá na pódium vybehla ako božská Jennifer Loper s jej hitom Jenny from the block. „Veľmi si ju ctím a toto je posledná možnosť, ako si užiť takúto šou, takýto spev a tanec. Veľmi sa na to teším," vysvetlila, prečo jej voľba záverečného čísla padla práve na J-Lo.

Viki okrem spevu znova ukázala aj to, že sa vie skvele hýbať a nemá žiadny problém popasovať sa s tanečnou choreografiou. Herečka bola zároveň poslednou zo štvorice, ktorá bojovala o titul víťaza siedmej série šou Tvoja tvár znie povedome.

Galéria fotiek (13) Zdroj: TV Markíza

No a ako to teda dopadlo? Na štvrtom mieste sa umiestnil Karol Tóth, bronzová priečka herečke Liv Bielovič a na záver...

Galéria fotiek (13) Zdroj: TV Markíza

Druhé miesto obsadil Adam Pavlovčin a víťazkou sa stala Viki Ráková! Srdečne gratulujeme :)

