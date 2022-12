ŤAŽKOSTI moderátorky Skoncovej pred pôrodom: Takto sa už nedá existovať!

Soňa Skoncová sa stala maminou minulý rok v marci. Vtedy porodila svoje prvé dieťatko, synčeka Robka. Odvtedy sa jej život zmenil o 180 stupňov a rozlietaná moderátorka sa usadila aj so snúbencom v Bojniciach, kde si postavili dom. Prechodný pobyt má síce v Bratislave kvôli pracovným povinnostiam, ale väčšinu času trávi so svojou rodinkou doma.

Spočiatku to vyzeralo tak, že Robko bude jedináčik, ale život to zariadil inak. Soňa Skoncová tento rok v júni oznámila krásnu novinku. Pod srdcom jej začal rásť malý zázrak. Ako neskôr prezradila, bude to dievčatko. V októbri ešte odvysielala posledný jojkársky Topstar s tehotenským bruškom a odvtedy sa poctivo pripravuje na blížiaci sa pôrod.

Avšak tesne pred pôrodom priznala, že jej život strpčujú zdravotné problémy. Soňu trápi tehotenská nádcha. Preskakuje jej občasne hlas a je z toho akási nesvoja. Priznala, že sa to s ňou ťahá od polovice tehotenstva. „Toto už mám asi od konca leta. Keďže si nemôžem nasadiť žiadne antibiotiká, tak sa mi to stále nejako vracia a nemám to dostatočne preliečené. V septembri sme mali Covid, takže stále v jednom kole. Teším sa už, keď porodím,“ posťažovala sa.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram S.S.

Antibiotiká však neuvidí ešte dlhý čas, keďže plánuje svoju dcérku dojčiť. Spomenula si na to pri tom, ako sa prihovárala svojim fanúšikom na Instagrame. „Počkaj, to si nemôžem nasadiť tiež antibiotiká, keď budem dojčiť. No tak raz sa z toho hádam dostanem,“ povzdychla si. Aj keď moderátorka užívanie antibiotík neschvaľuje, pri jej probléme, ktorý ju sprevádza už naozaj dlhý čas, by boli pre ňu potrebné. Rada by si ich nasadila, aby dostala svoje zdravie späť do normálu. „Lebo to sa nedá existovať už 9. mesiac,” vyhlásila.