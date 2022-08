Následky smrti Hany Zagorovej (†75): Spevák Michal David HAVAROVAL... Zrážka s ELEKTRIČKOU!

Michal David a Hana Zagorová boli nielen kolegovia z brandže, ale aj dlhoroční blízki priatelia. Krátko potom, čo sa dozvedel o jej smrti, sedel za volantom a nevedel sa sústrediť na šoférovanie. Jeho rozrušenie malo obrovské následky. Ako informuje český portál super.cz, spevák havaroval.

„Bol som tak rozhodený, že som nabúral do električky. Auto je trošku pokrčené, ale som v poriadku. Zdravotne určite, v duši je to horšie. Je mi veľmi smutno,” prezradil pre spomínaný portál spevák, ktorý z nehody našťastie vyviazol bez vážnych zdravotných problémov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Karol Jagoš, TRIO Production

„Hanička bola veľká kamarátka, je mi to veľmi ľúto. Vedeli sme, že nie je zdravotne úplne v poriadku, ale v poslednom čase vyzerala výrazne lepšie. Ešte pred mesiacom sme sa videli v reštaurácii na Vyšehrade, mám pri sebe v telefóne mesiac starú fotku, vyzerala skvele, nenapadlo by mi, že to príde takto skoro. Je to smutné, nečakané,” dodal pre Super.cz zdrvený umelec.