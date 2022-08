Slovenský herec desil výzorom: Kvôli úlohe sa VYHLADOVAL NA KOSŤ… Dodnes sa mu nepodarilo pribrať späť!

Pre hlavnú úlohu vo filme Správa musel známy herec rapídne schudnúť. Obmedzil stravu po šiestej hodine a nejedol veci, ktoré miluje najviac. Cvičiť chodil sedemkrát do týždňa a vychudol na kosť. Pohľad naňho bol naozaj desivý. No zanechalo to na ňom stopy aj do dnešného dňa.

Schudol totiž neuveriteľných 18 kilogramov. Priznal však, že všetky kilá, ktoré v minulosti zhodil, budeme teraz na ňom márne hľadať. „Pribral som asi polovicu, ale je mi vlastne veľmi príjemne,“ povedal otvorene.

Po filme bol hneď obsadený aj do jojkárskeho seriálu Nemocnica. V tom, či je pre neho ťažšie natáčanie filmu alebo seriálu, má jasno! „Myslím si, že je to rovnako náročné. Ten štýl herectva sa pre mňa nemení,“ vyhlásil.

Zaneprázdnený herec bol celé leto vyťažený maximálne, ako sa len dalo. Letné dni trávil hlavne v práci, ale nič to nemení na tom, že si to nesmierne užíval. „Aspoň ma to skrylo pred horúcom,“ poznamenal s úsmevom. Usilovne pracoval na nových dieloch seriálu Nemocnica pre jojkárskych divákov, kde stvárňuje rolu doktora Macha. Sám priznal, že sú s touto postavou úplne odlišní, ale podľa jeho slov sa vzájomne aj ovplyvňujú.

Pomedzi to si však predsa stihol aj oddýchnuť, a to priamo v Londýne! „Je to taká príjemná rovnováha pre mňa,“ dodal. Neustále pokračujúce natáčanie známeho seriálu si vyžaduje tráviť naozaj veľa času s hereckými kolegami. To, aký majú medzi sebou vzťah na pľaci, sa dozviete vo videu hore!

Herca Noëla Czuczora môžete najbližšie vidieť vo filme Svetlonoc, ktorý ma premiéru v septembri, potom v novembri vo filme na Prach a ešte v mini sérii Víťaz. Iné projekty, v ktorých bude účinkovať si zatiaľ chce nechať ešte pre seba.