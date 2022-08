Priznanie markizáckej krásky: Veľa športu, málo jedla... Vychudla na kosť a kožu!

Katarína Štumpfová je síce bývalá profesionálna tanečnica, ale aj ona tápala v tom, ako správne jesť a cvičiť. „Mojím základným problémom bolo, že som nemala cieľ. Ja som cvičila, lebo mi to robilo dobre, uvoľňovali sa endorfíny, videla som aj, že som začala chudnúť, takže super. Ale potom som schudla na kosť a kožu a to sa mi už nepáčilo,” prezradila pri rozhovore s výživovou poradkyňou a trénerkou, ktorú spovedala na svojom instagramovom profile.

Ako Katka priznala, dlho jej trvalo, kým si uvedomila, že si musí zadefinovať, čo chce dosiahnuť a akú chce mať postavu, aby jej cvičenie malo zmysel. A tiež sa musela prestať príliš obmedzovať v jedle. „Potom raz sa aj tak niekde nažeriem, lebo mi to proste chýba. Toto sa stalo aj mne,” netajila svoje stravovacie chyby.

Nesprávne stravovanie sa týka aj mamičiek na materskej dovolenke, ktoré väčšinu času trávia starostlivosťou o bábätko a seba tak trochu zanedbávajú. A potom buď nejedia pravidelne a neskôr nárazovo prijmú veľa kalórií, alebo dlhodobo jedia menej, než ich telo potrebuje. „To sa stalo aj mne,” uviedla Katka pri téme príliš veľkého kalorického deficitu.

Až neskôr prišla na to, že telo potrebuje istý objem kalórii aj v pokoji, aby orgány správne fungovali, a po veľkom športovom výdaji je dobré nejaké kalórie doplniť, aby nebolo telo podvyživené a bez energie. „Mne toto zmenilo život, motivátorka bola moja mama, lebo ona si to naštudovala. Zrazu som začala mať aj energiu, aj som pribrala a začalo sa mi to veľmi páčiť na mne,” povedala nadšene.