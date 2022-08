Divoký anjel vyšiel Markízu PORIADNE DRAHO: Uff, takúto SUMU zacvakali verejnoprávnej RTVS!

BRATISLAVA - Televízia Markíza sa mnohým divákom postarala o poriadnu dávku nostalgie. V polovici júla totiž po dlhých 20 rokoch nasadila do vysielania telenovelu Divoký anjel, ktorá v časoch dávno minulých trhala rekordy sledovanosti. No romantický seriál vyšiel modro-žltú televíziu poriadne draho. Zacvakať totiž museli nielen Argentíncom, ale aj slovenskej RTVS... A išlo o poriadne mastnú sumičku peňazí!

Písal sa rok 2001, keď verejnoprávna RTVS nasadila do vysielania argentínsku telenovelu Divoký anjel. V tom čase patrila k najúspešnejším televíznym programom a dodnes ju milujú mnohí Slováci. Svedčia o tom čísla sledovanosti, ktoré seriál zaznamenáva aj v týchto dňoch na markizáckej Dome.

Modro-žltá televízia sa totiž po 20 rokoch rozhodla televízny fenomén odkúpiť a zaradiť do svojho programu. Svojim divákom sa tak postarala o poriadnu dávku nostalgie a sebe zaručila dobrú sledovanosť. No stálo ju to poriadny balík peňazí. Markíza totiž musela zacvakať nielen argentínskym tvorcom, ale aj slovenskej verejnoprávnej televízii.

Práve RTVS sa totiž pred 20 rokmi postarala o slovenský dabing, ktorý diváci tak milujú. A keď ho chceli v Záhorskej Bystrici použiť, museli zaň zaplatiť. A nešlo o tisíc eur, ani o dvetisíc. Rozprávame sa tu o sume, ktorá presiahla hranicu 100-tisíc eur. Svedčí o tom zmluva uzatvorená medzi televíziami, ktorá je verejne dostupná na internete.

„Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie k slovenskej zvukovej verzii audiovizuálneho diela "MUŇECA BRAVA/Divoký anjel, ep. č. 1-270",“ uvádza sa v dokumente s tým, že dokopy ide o 10 853 minút zvukovej stopy. RTVS udeľuje Markíze právo telenovelu so slovenským dabingom odvysielať celkovo dvakrát, a to v termíne od 18. 7. 2022 do 31. 12. 2025.

Komerčná televízia tej verejnoprávnej za to zaplatila dokopy 116 670 eur bez DPH, z čoho 108 530 eur tvorí licencia a ďalších 8 140 eur vyhotovenie rozmnoženiny. Dokopy aj s daňou z pridanej hodnoty tak Markíza zaplatila 140 004 eur len za slovenskú zvukovú stopu telenovely Divoký anjel. Koľko zaplatila filmárom z Argentíny, známe nie je.

