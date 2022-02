Idol dievčat z telenovely Divoký anjel na Slovensku: Preboha, to ako vyzerá?!

BRATISLAVA - Keď sa u nás vysielala telenovela Divoký anjel, mnohé dievčatá a ženy boli pobláznené do Iva, ktorého stvárnil Facundo Arana (49). Herec sa teraz objavil na Slovensku a... Toto je fakt on?!

Facundo Arana nedal v čase vysielania telenovely spávať mnohým ženám. Aj na ňom sa však už podpísal vek. Herec v marci oslávi okrúhlu päťdesiatku a zdá sa, že sa vôbec nesnaží vyzerať mladšie.

Najnovšie sa totiž objavil priamo u nás na Slovensku. Ako informuje televízia Markíza, Facundo prišiel do Bratislavy kvôli natáčaniu šou s Adelou Banášovou a Danom Danglom. „Facundo prijal pozvanie televízie Markíza a objaví sa ako špeciálny hosť v jednej z epizód obľúbenej šou 2 na 1. Bude obrovským a tajným prekvapením pre niekoho, kto by v živote nečakal, že by sa s ním mohol stretnúť,” prezradili kompetentní na sieti Instagram.

Aktuálna fotografia hviezdy z Divokého anjela však jeho fanúšičky asi nepoteší. Akýsi rozcuchaný imidž mal už aj v seriáli, no teraz to pôsobí skôr zanedbane. Aj v komentároch mnohé ženy síce prejavili nadšenie, iné však netajili sklamanie, že ich dávny idol takto zostarol. Najmenej si kládla servítky pred ústa istá Dominika: „To je láska mojej mladosti. Aký je už, chudák, vypelichaný.”