Česká herečka zhodila 18 kíl: Páni, to je ZMENA!

PRAHA - Ďalšia známa žena sa zmenila takmer na nepoznanie. Česká herečka Anežka Rusevová (35) sa naštvala sama na seba a pustila sa do chudnutia. Hoci aktuálne hrá v predstavení ženu s nadváhou, musia jej už kostým vypchávať...

Anežka Rusevová pre portál voyo.cz porozprávala o predstavení, v ktorom aktuálne hrá. „Do tej úlohy som bola obsadená vďaka tomu, že som mala nadváhu, takže to začína byť teraz celkom vtipné,” prezradila viditeľne pochudnutá herečka.

Pred niekoľkými mesiacmi sa totiž rozhodla, že sa nadbytočných kíl zbaví. „Ja som sa na seba tak nejako naštvala, povedala som si, že to už je príliš, kam to až zašlo, a že som predtým nikdy taká nebola. Ja som bola dlhonohé dievčatko, čo robilo modernú gymnastiku, až v posledných 10 rokoch sa to nejako zvrtlo,” uviedla.

Galéria fotiek (7) Anežka Rusevová a David Gránský

Zdroj: Tv Prima

Do tejto chvíle sa Anežka zbavila 18 kíl. „Som veľmi spokojná a som na seba celkom hrdá, že som sa do toho pustila a že sa to podarilo. A že som pri tom nejako extra netrpela,” povedala herečka, ktorá stavila na nízkosacharidovú diétu, a tak si mohla dopriať svoje obľúbené mäso aj syry.

Netajila však ani to, že raz za týždeň hreší svojimi milovanými cestovinami. A na javisku zas musí počas spomínaného predstavenia konzumovať napríklad aj čokoládu - dáva si však pozor, aby jej nezjedla príliš veľa. V záujme tejto úlohy jej tvorcovia ani nezmenšovali kostým. „Oni ma museli vypchať,” prezradila so smiechom na záver.