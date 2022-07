Slovenská speváčka si poriadne uletela: PREFARBILA si vlasy... Veď vyzerá ako DRINK Sex on the beach!

BRATISLAVA - Počas leta si mnohé ženy rady tak trochu "uletia" a odvážia sa zmenu účesu, akú by počas zvyšnej časti roka nebasolvovali. Čo si budeme hovoriť, slniečko a s ním prichádzajúca pozitívna energia mnohým dodávajú odvahu, no a horúčavy si doslova pýtajú čosi "fresh"...

Speváčka Simona Hégerová alias Sima je podobným experimentom absolútne otvorená a je aj milovníčkou rôznych farebných parochní. Avšak aktuálne si výraznú premenu odniesli jej skutočné vlasy, ktoré si nechala prefarbiť rovno dvomi odtieňmi, aké si bežná žena na svojej hlave ani neodváži predstaviť.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram S.H.

Kým ešte pred pár dňami bola jej hriva marhuľkovej farby, aktuálne si vymyslela ešte väčší úlet. A to kanárikovú žltú v kombinácii s výrazne oranžovou pri korienkoch. Ak vám toto farebné duo čosi pripomína, no neviete prísť na to, čo to je, sledovatelia známej speváčky to trafili presne

V komentároch Siminej premeny to zaznelo jasne: "Veď to vyzerá ako ten miešaný drink," všimla si jedna z jej sledovateliek. A aký? No predsa Sex on the beach. Aha, je to presne ono!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram S.H.