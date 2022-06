Šokujúce priznanie krásky z Love Islandu: Musí si dávať MEGA pozor… ANOREXIA!

PRAHA - Známa tmavovláska z markizáckej reality šou Love Island, Gabriela Gášpárová (21) nenecháva nič na náhodu a na letnú sezónu sa pripravuje. Intenzívne na sebe maká aby v plavkách ukázala čo najdokonalejšie krivky. No priznala, že si musí dávať obrovský pozor... Šokujúce slová o anorexii!

Letné obdobie so sebou prináša aj vysoké teploty, a tak oblečenia na sebe máme menej. Ak nám zaleží na tom ako vyzeráme mali by sme na sebe makať, cvičiť či už vo fitku alebo doma, zdravo sa stravovať... Ale samozrejme všetko s mierou. Svoje by o tom vedela hovoriť krásna Gabriela Gášpárová z markizáckeho Love Island.

Priznala totiž, že v minulosti bojovala s ťažkou duševnou chorobou - s anorexiou. „Keď som mala 14-15 rokov, tak som riešila anorexiu, mala som tak 40 kíl,” priznala pre Super.cz bývalá obyvateľka luxusnej vily. Veľmi často sa práve táto mentálna porucha najčastejšie začína vplyvom novej životnej situácie či udalosti s ktorou sa nevieme vysporiadať.

Gabriela, ako priznala, bola v tom čase pracovne vyťažená ako modelka, mala komplexy zo svojej postavy a neustále chudla. „Chcela som byť perfektná a prestala som jesť. Začala som mať veľké zdravotné problémy, nemala som energiu, náladu, prichádzala o priateľov o rodinu,” povedala Gabriela. Našťastie si vážnosť situácie uvedomila a začala s tým bojovať a na sebe pracovať.

Dnes sa zdravo stravuje a neustále sa udržuje vo fit kondícii. Nedávno na svojom instagrame zverejnila, že sa jej koníčkom stali individuálne lekcie boxu. „Začala som pred mesiacom s prípravou do plaviek. Po jednom boxe sa dostávam týždeň do fyzickej pohody aby som mohla ísť na ďalší," informovala pôvabná Gabriela.

Z jej Instagramu je teda zrejmé, že sa opať snaží vyzerať čo najlepšie - či už kvôli letu, dobrému pocitu alebo svojmu priateľovi Petrovi Havránkovi. No netreba zabúdať, že krása nie je všetko a je lepšie robiť veci s rozumom a nie na úkor svojho zdravia. Predsa len to máme len jedno.