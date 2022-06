Markizácky herec otvorene o vzťahu s kolegom: NESADLI SI!

Krištofa sme stretli na after party, ktorá sa uskutočnila po priamom prenose, no a herec patril medzi tých, ktorí si nenechali ujsť príležitosť, aby sa išli po živom vysielaní zabaviť s ostatnými prítomnými. Predsa len, atmosféra bola viac ako skvelá a udalosť obdobného vysokého rangu sme tu kvôli situácii okolo koronavírusu nemali už poriadne dlho.

No a keď sme pri tom, pandémia mala aj iné následky. Napríklad skúšala silu skoro každého vzťahu a ani ten Krištofov nebol výnimkou. Po náročnom období, kedy to nebolo pre neho jednoduché, nakoniec všetko dobre dopadlo. Svoje áno si s finalistkou Českej Miss povedali na nezvyčajnom mieste, na čo sme sa ho aj v rozhovore opýtali. „Bolo to tak silné a tak veľa emotívnych dní, a keď prišla ešte do toho tá svadba po asi týždni a pol, čo už sme tam boli, ja som levitoval,“ prezradil pre Topky.sk svoje pocity.

Svadba v Las Vegas evokuje v každom z nás spontánnosť. Ale práve tá ich vraj úplne spontánnou záležitosťou nebola. Krištof priznal, že svadba bola dlhšie naplánovaná a niekdajšie srandovanie v podobe slov „chcel by som sa raz zobrať v Las Vegas a chcel by som mať na sebe kovbojský kostým“ sa stali skutočnosťou.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Ján Zemiar

Pri manželstve uzatváranom v zahraničí prichádzajú aj netradičné otázky od známych. „Veľa ľudí sa ma pýta, či neľutujem, že sme to takto urobili, neľutujem, som nadšený, že sme sa zobrali sami dvaja. Veľmi dobre mi to padlo a sú to samé pozitívne zážitky na celý život.“ V rozhovore prišlo aj k téme hereckej kariéry v seriáli Pán Profesor, kde si Krištof zahral postavu Charlieho. V spomínanom seriáli spoznal mnoho ľudí a medzi nimi aj Martina Klinčúcha, s ktorým má perfektný vzťah, no priznal, že spočiatku to na veľké kamarátstvo nevyzeralo a mal pocit, že si nesadli. Ak vás o tejto téme zaujíma viac, dozviete sa to v rozhovore vyššie.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Ján Zemiar

Krištof nám taktiež prezradil, že účinkovanie v seriáli je pre neho jedna z najlepších životných skúseností, aj keď mal spočiatku pred hraním rešpekt. „Z ničoho nič som postúpil do ďalšieho kola, bez toho aby som sa niekde ukázal, asi ma tam niekto veľmi chcel“ zhodnotil. „V porovnaní s modelingom je Pán Profesor o triedu vyššie.“ Pri otázke čo by odporučil mladým ľuďom, ktorí sa chcú presadiť či už v modelingu, herectve alebo pri moderovaní bola jeho jednoznačná odpoveď ODHODLANIE.