TAJNÁ SVADBA slovenskej moderátorky: Aha, aká bola krásna nevesta!

BRATISLAVA Slovenská moderátorka Lenka Vacvalová (32) a jej partner Jan Poláček oslavujú dve výročia - jedno 29. októbra a druhé o 4 mesiace neskôr. Presne toľko totiž ryšavke trvalo, kým si uvedomila, že s Honzom oficiálne tvoria pár. No a aktuálne si dvojica povedala svoje áno. A to rovno na mieste, kde to pred štyrmi rokmi celé začalo!