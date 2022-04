"Nedokonalý" POHREB českého komika Náhlovského (†72): Rodina mu nesplnila posledné prianie!

PRAHA - 7. apríla 2022 verejnosť obletela smutná správa o smrti obľúbeného českého komika Josefa Aloisa Náhlovského (†72). Presne o týždeň na to sa v strašnickom krematóriu v Prahe konala posledná rozlúčka. Scenár pohrebu bol v rukách najbližšej rodiny a kamaráta Karla Šípa (76), ale... Zabudli na jeden podstatný detail. Umelcovi nesplnili posledné prianie!

Včera o 10:00 sa v obradnej sieni strašnického krematória v Prahe konala posledná rozlúčka s obľúbeným českým komikom Josefom Aloisom Náhlovským. Umelec zomrel pred týždňom 7. apríla 2022 po ťažkej chorobe na celkové zlyhanie organizmu.

Posledné zbohom prišli dať legende okrem rodiny a najbližších aj viaceré známe tváre českého šoubiznisu. Medzi nimi napríklad herečka Jiřina Bohdalová, hudobníci Karel Vágner, Petr Janda, herci Pavel Zedníček, Aleš Háma či moderátor a blízky priateľ Karel Šíp.

V obadnej sieni počas rozlúčky zazneli slová moderátora Aleša Cibulku a rodinného priateľa a zazneli piesne od Mekyho Žbirku a Jiřího Suchého. V závere poslednej rozlúčky sa smútiaci s Náhlovským rozlúčili veľkým potleskom v stoji. Pohreb to bol krásny a dôstojný, ale...

Nebol úplne podľa predstáv zosnulého komika. Rodina totiž nesplnila jeho posledné prianie. Začiatkom roka, keď ešte ani netušil, že sa blíži jeho koniec, totiž vyslovil, akú pieseň by na svojom pohrebe prial - a nebola to tá od Mekyho Žbirku, ani od Suchého, ale od Vladimíra Mišíka.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Profimedia

„Vláďu poznám 30 rokov a ako robil tie nové albumy, tak tam sú tak nádherné piesne. Tú jednu už som si vybral na svoj pohreb. Mišík bol vždy geniálny, ale hlavne je to ťažký charakter. Nikdy sa nepreneveril. Je to úžasný chlap a špičkový spevák,“ prezradil pred časom v rozhovore pre Expres.cz.

No to vraj rodina netušila. „Piesne vyberala rodina spoločne s Karlom Šípom a zhodli sa na tom, čo by sa mu páčilo. O Mišíkovi sme nevedeli,“ povedala českému Blesku Veronika Záhorská, zakladateľka charitatívnych projektov Korunka pomáha, ktorá sa podielala na organizácii pohrebu a zároveň bola veľká kamarátka Náhlovského.

Rodina však ešte jednu možnosť, splniť svojmu milovanému zosnulému jeho posledné prianie, bude mať. Ďalšie rozlúčenie s Náhlovským sa totiž bude konať v utorok 19. apríla o 18:15 v jeho milovaných Luhačoviciach.