KONIEC Brucea Willisa kvôli PORUCHE MOZGU: Dojemný ODKAZ Travoltu, Česi o tom točia film!

LOS ANGELES - Jednou z najšokujúcejších udalostí uplynulého týždňa bolo aj vyhlásenie, že obľúbený herec Bruce Willis (67) končí so svojou kariérou. Ako rodina v stanovisku uviedla, dôvodom je porucha mozgu, ktorá mu neumožňuje vykonávať toto povolanie. Správy zaskočili hercových fanúšikov i kolegov. Pozrite sa, čo mu napríklad odkázal John Travolta.

„Náš milovaný Bruce zažíva isté zdravotné problémy a bola mu diagnostikovaná afázia, ktorá ovplyvňuje jeho kognitívne schopnosti,” uviedla okrem iného na svojom Instagrame hercova dcéra Rumer.

Hercova diagnóza je poruchou, ktorú zapríčiňuje mŕtvica, národ alebo mechanické poškodenie mozgu. Človek má narušenú mozgovú kôru, v dôsledku čoho nedokáže myslieť a vyjadrovať sa v správnych pojmoch.

Informácie o konci Willisovej kariéry zaskočili mnohých. Napríklad aj jeho kolegu a dobrého priateľa Johna Travoltu. „Bruce a ja sme sa stali blízkymi priateľmi, keď sme spolu zdieľali naše dva najväčšie hity - Pupl Fiction a Pozri, kto to hovorí. O pár rokov neskôr mi povedal - John, ken chcem, aby si vedel, že keď sa ti stane niečo dobré, mam pocit, že sa to deje mne. - On je taká štedrá duša. Ľúbim ťa, Bruce,” napísal Travolta na svojom Instagrame.

Mnohí o tejto diagnóze počuli prvýkrát. Zaujímavé je, že v susedných Čechách sa momentálne nakrúca film práve s touto tématikou. Režisér Tomáš Mašín podľa scenára Alice Nelis nakrúca počin s názvom Němá tajemství. Ústrednú postavu v ňom stvárňuje herec Marián Mitáš, ktorý sa zhostil úlohy veterinára Martina, ktorý v dôsledku ťažkého úrahu trpí práve afáziou.

„Ide o zvláštnu poruchu mozgu, pri ktorej má človek pocit, že môže hovoriť, vie presne, čo chce povedať, ale nedokáže to sformulovať. Hlasivky fungujú, ale niekde na pol ceste sa to celé rozpojí a to, čo hovorí, nedáva zmysel,” povedal k tomu Mitáš, ktorý sa v rámci príprav na nakrúcanie stretol aj s ľuďmi, ktorí afáziu majú, aj ich blízkymi.

VIDEO: Viac o filme Němá tajemství.