TRÁPENIE markizáckeho moderátora: Dcérka má zdeformovanú lebku!

Tomáš Juríček je nielen obľúbeným moderátorom, ale v súkromí je tiež milujúcim partnerom a vzorným tatom. Dôkazom sú príspevky, ktoré zverejňuje na Instagrame. Po boku manželky Anežky je očividne veľmi šťastný a veľkú radosť mu okrem dvoch štvornohých miláčikov robí najmä rozkošná dcérka Samara.

Markizák nepatrí medzi celebrity, ktoré svoje ratolesti pred svetom skrývajú. Momentkami so svojou princezničkou sa rád pochváli. V týchto dňoch sa dokonca neváhal na internete zveriť s tým, že jeho dievčatko musí niekoľko mesiacov nosiť remodelačnú ortézu na hlave.

„Mnohí sa pýtate, prečo? Samarka má deformitu lebky. Nebojte sa, aj keď to znie vážne, sme šťastní, že je to to jediné (okrem nespánku), čo nás trápi. Ale je to závažný stupeň deformity, a práve preto je tu na to helmička, aby sa jej lebka dala do normálu. Viete, aby nám potom v puberte nepílila každý deň uši, že čo sme to neriešili,” napísal k fotke s dcérkou moderátor.

Followeri vyjadrili Tomášovi a jeho rodine slová plné podpory. Mnohí určite ocenili aj to, že s touto informáciou sa neváhal podeliť a našli sa aj rodičia, ktorí majú s podobným problémom vlastnú skúsenosť.