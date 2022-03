Takéto NECHUTNOSTI na JOJke ešte neboli: Neandertálske PRASA... Ľuďom sa chcelo ZVRACAŤ!

Už v pondelok mal Pavel reči, nad ktorými by ste minimálne zdvihli obočie. V stredu počas večere u Natálie sa však predviedol tak, že viacerí diváci sa vyjadrili, že ak by si takéto niečo dovolil u nich doma, letel by dverami rýchlosťou blesku. 19-ročnej umelkyni jej spoluhráči vyčítali, že doma nemala práve poriadok a zápach z izby, v ktorej žije zajac, mužom skazil chuť do jedla.

To však ešte nikomu nedáva právo k tomu, aby sa za stolom správal, akoby ho práve vypustili po 30-tich rokoch z jaskyne. Navyše, ak ide o vyše 40-ročného muža, ktorý sa prezentuje ako realitný maklér a mal by sa správať aspoň na nejakej úrovni. Tá však úplne absentovala. Natáliu svojimi hlúpymi rečami v jednom okamihu až rozplakal a nepomohlo ani to, že sa ho snažili skrotiť ostatné dievčatá, z ktorých jedna mala taktiež slzy v očiach.

Padli dokonca otázky, či je vrahyňa detí alebo jej vypisuje Boris Kollár. No a to, že si utrel ústa rovno do obrusu, bolo len špičkou celého ľadovca. A v ďalšie dni sa tiež nesprával úplne kóšer.

V stredu u Nikolety označil súperku Natáliu niekoľkokrát slovami, ktoré museli v JOJ-ke vypípať. Pri dezerte sa neudržal a s prapodivnými zvukmi, ktoré vydával, ho namiesto vyjdenia lyžičkou pil. Paradoxom je, že v piatok, keď varil on, prezentoval sa ako inteligentný a sčítaný človek, ktorý miluje klasickú literatúru a je vášnivý poslucháč vážnej hudby.

A už o chvíľu nato počas večere rozprával so špinavými ústami plnými jedla, čo už však zrejme nikoho neprekvapilo. Počas relácie sa vyjadril, že má za sebou ťažké životné obdobie, to však neznamená, že by sa mal správať ako neslušný hulvát. No a diváci Jojky ho na sociálnych sieťach označili ešte horšie, vraj sa im chcelo zvracať, pričom padli aj také expresívne výrazy ako nedandertálske prasa či primitív.