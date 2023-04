Známy herec z reklamy: Sníval o úplne inej kariére... Zradilo ho ZDRAVIE!

Jevgenij Libezňuk sa stal ďalším hosťom Zuzany Vačkovej v jej šou Zvedavá Zuza. Sympatický herec jej prezradil, že tým najcennejším pre neho je jeho rodina.

No vidno na ňom aj lásku k povolaniu, ktoré vykonáva. Je známy z divadla, televízie aj z reklamy, kde stvárňuje svojského baču. Zuzana však chcela vedieť, čím by bol, ak by nebol práve hercom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Jan Zemiar

„To je zákerná otázka. Chcel som byť svojho času pilot, vojenský pilot, ale kvôli zdraviu som sa nedostal na tú školu. Čo potom všetci hovorili, že chvalabohu,” prezradil svoj dávny sen. Nakoniec si dokonca uvedomil, že istý aspekt povolania vo výšinách nie je úplne pre neho, a to skorý odchod do dôchodku. „Boli sme traja spolužiaci, čo snívali takto o nebi a iba jeden z nás sa dostal na leteckú školu a už tak 25 rokov je na dôchodku. Tak to som na to povedal, že nie, ešte kus popracujem...” prezradil pred kamerou.