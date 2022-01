Pravda o nakrúcaní Hornej Dolnej: Pre toto ich ľudia v dedine nemusia!

NOVÁ LEHOTA - Keď sa hovorí o nakrúcaní seriálu Horná Dolná, zaznievajú historky o ideálnom spolužití filmárov a ľudí z obce Nová Lehota. No nie všetci obyvatelia sú nimi nadšení.

K hereckému osadenstvu seriálu patrí aj Juraj Šoko Tabaček. A práve jeho si do svojej relácie Zvedavá Zuza pozvala Zuzana Vačková, ktorá v Hornej Dolnej tiež účinkuje.

Sympatický kolega ju hneď v úvode pohostil orechmi, ktoré dostal práve od jednej z obyvateliek. A blondínka aj na tomto základe skonštatovala, že pri nakrúcaní vládne rodinná atmosféra.

Juraj s ňou síce súhlasil, veď hosťami v dedine sú už osem rokov. No netajil ani druhú stránku veci. „Sú tam ľudia, čo nás nemusia, ale tých je určite menej. Ja ich chápem, žiť tam neviem koľko rokov a zrazu príde niekto, kto ti povie, že od piatej už sa nereže, alebo niečo... Že, prosím vás, môžete na hodinku prestať, lebo potrebujeme ticho, je to také, no... Chceš si pokosiť a nedá sa,” uviedol, ako nakrúcanie obmedzuje bežný život ľudí z obce. Našťastie ale k žiadnym vážnym konfliktom, zdá sa, nedochádza.

