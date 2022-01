Pozadie ROZCHODU markizáckej porotkyne: NEVERA?! Romantická večera s jednou, sauna s druhou!

PRAHA - Počas Vianoc sa po dlhých špekuláciách rozhodla porotkyňa SuperStar Monika Bagárová (27) vyjsť s pravdou von a oznámila krach vzťahu s Makhmudom Muradovom (31). Hoci sa dvojica spočiatku snažila navodiť dojem, že ich rozdelili kilometre, čoraz častejšie sa začína skloňovať slovo nevera. MMA zápasník bol viackrát videný v spoločnosti iných žien. S jednou so doprial romantickú večeru, s druhou si užíval saunu!

Makhmud Muradov sa viackrát vyjadril, že za rozchodom s Monikou Bagárovou nestojí žiadna iná žena. Český magazín Sedmička si však myslí niečo iné - za krachom ich vzťahu predsa len majú byť zápasníkove zálety. Otec malej Rumie mal byť viackrát videný v spoločnosti iných žien.

S neznámou blondínkou si vraj užíval v štvorhviezdičkovom hoteli saunu a bazén... Kam sa potom spoločne pobrali, si už každý môže len domyslieť. O čosi neskôr sa zas objavil v luxusnej reštaurácii v spoločnosti inej ženy. Dvojica si vychutnávala romantickú večeru pri sviečkach. A ani táto slečna nevyzerala len ako jeho kamarátka.

No a práve tieto jeho údajné avantúry majú stáť za rozchodom Muradova a Bagárovej. „Nikdy pre mňa nebolo nič viac ako láska a rodina. Priznávam otvorene, že potrebujem čas na to, dať sa dokopy,“ vyjadrila sa speváčka na sociálnej sieti. Podľa českej Sedmičky to bolo krátko po tom, čo sa dozvedela o neverách svojho partnera.