Známeho českého hokejistu NAČAPALA manželka v BORDELI: Už mu odpustila... 6. dieťa je na ceste!

PRAHA - Začiatkom minulého roka sme na Topkách informovali o kauze, ktorá sa riešila v českom športe. Bývalý český hokejový reprezentant Alexander Salák (36) si totiž u svojej manželky vyrobil poriadny prúser. Tá ho na Silvestra načapala vo vychyrenom strip bare, ako si užíva v spoločnosti sexi žien. No zdá sa, že kríza je už zažehnaná a polovička mu odpustila... 6. dieťa je totiž na ceste!

Hokejový brankár Alexander Salák si minulý rok vyrobil poriadny malér... A aj všetkým svojim spoluhráčom zo Sparty. Partia hokejistov sa totiž na Silvestra vybrala do vyhláseného striptízového klubu v centre Prahy, kde si užívali spoločnosť sexi žien. Nerátali však s tým, ako to dopadne.

V bare ich totiž vymákla Sašova manželka, ktorá to nielen, že dala poriadne vyžrať svojmu mužovi, ale ešte aj nabonzovala ostatných účastníkov ich polovičkám. Nastalo peklo, Salákovi to kolegovia nedokázali odpustiť, nikto ho v klube nechcel a on dokonca riešil prestup.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram M.S.

Kríza v početnej rodinke však zjavne pominula. Dvojica totiž hlási, že očakávajú svoje 6. dieťa. „Radi by sme vám prezradili naše jedno veľké malé tajomstvo... Nie je na svete nič viac ako láska, bez nej nie je život a bez nej by sa tiež o pár týždňov nenarodil malý zázrak, ktorý z nás urobí šesťnásobných rodičov,“ informovala tehotná pani Saláková.

„Naše malé prekvapenie vzniklo na Sašove narodeniny a termín pôrodu má na moje narodeniny! toto nie je náhoda. Tá naša láska musí byť niečo medzi nebom a zemou. Nie, že by som to nevedela,“ napísala a úžasnú správu zakončila vyznaním lásky svojej polovičke. Salákovci majú synov Frederika (11), Sebastiana (9) a najmladšieho Huda (2) a dve prostredné dcéry Charlotte Miu (7) a Beatrice Annu (6).