Pokazené sviatky Kristíny Kormúthovej: Spravila ZÁSADNÚ CHYBU a... Skončila zavretá v izbe!

BRATISLAVA - Počas zimného obdobia a sychravého počasia mnohých z nás láka predstava zbaliť si kufre a odísť do tepla. Pre Kristínu Kormúthovú je cestovanie jednou z jej najväčších vášní, a tak len málokoho prekvapí, že v zahraničí už neraz strávila aj príchod Nového roka. Ibaže nie vždy to vyšlo podľa jej plánov!

V čase, kedy sme s temperamentnou kráskou robili rozhovor, ešte vôbec netušila, ako strávi tohtoročného Silvestra. „Väčšinou to je papučková kultúra. Zavolám kamarátov, idem ja k nim alebo som s rodičmi - pokiaľ nemajú iné plány a nejdú niekam so známymi. Každý rok je to úplne iné. Teraz ešte nemám plán, lebo, ako vidíte, je to veľmi otázne, čo sa tu bude diať," povedala pre Topky.sk ešte krátko pred Vianocami.

Jasno však mala v tom, ako je nastavená. A to nielen do budúceho roku.„Som spokojná s tým, ako je. Nastavila som celé svoje myslenie aj vnímanie tak, že prijímam všetko, čo mi príde do života. Aj to zlé. A čím skôr si to takto uvedomíš, tým skôr z tej situácie vieš vyjsť ako víťaz. Aj keď si myslíš, že sa ti deje niečo hrozné, na konci dňa zistíš, že nič lepšie sa ti ani stať nemohlo a je to len stav tvojej mysle. A za tým si stojím,” hovorí Kristína.

Mnohí máme totiž tendenciu zo svojho nešťastia obviňovať iných a chrliť zlo, namiesto toho, aby sme začali od seba a pracovali sami na sebe, aby sme mohli niečo zmeniť. „Tiež som si to nevedela uvedomiť. Je pohodlnejšie veriť tomu, že sa mi deje to najhoršie, čo sa môže a pýtať sa , prečo práve mne. No proste preto, lebo sa to pre niečo má diať... Len treba nájsť cestu. Treba vyjsť zo svojej komfortnej zóny,” myslí si bývalá moderátorka, ktorá taktiež musela prejsť v živote mnohými úskaliami, no namiesto toho, aby sa tomu poddala, sa snažila o to viac.

Zdroj: Instagram K.K.

Aj napriek tou, že sme sa rozprávali s úsmevom, priznala, že aj teraz prežíva trápenia. Akurát, že to nedáva veľmi najavo. „Prajem si, aby boli všetci rovnako šťastní a spokojní. Moje zdravie je teraz trošku nahnuté, takže ja si prajem len a len zdravie. Nič iné nepotrebujem. Všetko ostatné sa dá zabezpečiť, no toto neovplyvním. A to je to najviac, čo si prajem pre seba, svoju rodinu, blízkych a aj všetkých. Lebo to je to najdôležitejšie, čo môžeme mať,” povedala Kristína v závere nášho rozhovoru.

Počas neho nám stihla prezradiť aj to, ako to vyzeralo, keď trávila Silvester v zahraničí. A raz im to kvôli banálnej chybe naozaj nevyšlo! Viac sa dozviete v našom videu vyššie.