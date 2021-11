Drsné slová Romana Juraška: Nedajte zarobiť hrobárom!

BRATISLAVA - Moderátor Roman Juraško patrí k známym tváram, ktoré sa zapojili do iniciatívy vyzývajúcej k očkovaniu. Herci, moderátori a influenceri sa sami rozhodli prostredníctvom osobných príbehov a silných myšlienok prehovoriť Slovákom do duše.

Moderátor Roman Juraško pôsobí zvyčajne ako džentlmen, čo nepotrebuje používať silné či drsné slová. Prišiel však čas, keď treba apelovať na ľudí a aj emócie sú na mieste.

Slovensko má totiž veľmi nízku zaočkovanosť, a tak umelci a influenceri vzali vec do vlastných rúk a spustili akúsi kampaň na sociálnych sieťach. Pod hashtagom #spoluprácapreslovensko zdieľajú svoje skúsenosti s vakcínou, príbehy zo svojho okolia, ktoré sa ich dotkli, či len vlastné myšlienky, prečo je dobré sa dať očkovať.

Zdroj: Instagram RJ

Zapojil sa aj Roman Juraško, ktorý je otcom dvoch detí. Ako vyhlásil, dal sa zaočkovať kvôli sebe, svojej rodine, ale aj ostatným ľuďom, s ktorými prichádza do kontaktu. „Mám ale pocit že sme nepoučiteľní. Opakuje sa situácia spred roka, len je to horšie. Predovšetkým, delta nie je alfa a my máme vakcíny, ktoré sú riešením, no ich odmietame,” povzdychol si vo svojom príspevku.

Ako uviedol, chápe obavy ľudí z nového a neznámeho, ale on to vidí tak, že po podaní viac ako 7 miliárd dávok už vakcína nie je nová a neznáma. „A pre absolútnu väčšinu ľudí sú bezpečné. Preto, ak spadáte do tejto skupiny ľudí, tak sa, prosím, dajte zaočkovať. Všetci chceme to isté: žiť a navyše bez obmedzení. Preto použijem slová, ktoré ste už na FB videli mnohokrát. Nebuďte OVCE a nenaleťte antivaxerom, ktorí buď nevedia, zavádzajú alebo rovno klamú a NEDAJTE ZAROBIŤ hrobárom!” vyzval svojich fanúšikov.

Zapojila sa aj jeho partnerka Diana Hágerová, ktorú mrzí, že očkovanie takto rozdeľuje ľudí. A je jej smutno, že mnohí vakcínu odmietajú a zahadzujú tak šancu chrániť seba aj iných.