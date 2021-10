FOTO Hviezda jojkárskych Prázdnin ako zmyselná Francúzka a elegantný Latinák... Ale POZOR!

Utorkový večer patril slávnostnej premiére nového českého filmu s názvom Kurz manželskej túžby. Tú si nenechalo ujsť viacero známych tvárí. Medzi nimi napríklad herec Peter Šimun či moderátorka Hana Rapantová. Pozornosť však rozhodne pútala hviezda jojkárskeho seriálu Prázdniny Lucia Siposová.

Temperamentná herečka dorazila do kina nahodená ako pravá Francúzka. Stavila na zvonové nohavice horčicovej farby, doplnila ich červeným rolákom, čiernym sakom a hlavne čiernou baretkou. Tá je teraz vysoko módnym kúskom. Svoj outfit už len podčiarkla červeným rúžom.

Lucia Siposová prišla do kina ako pravá Francúzka. Zdroj: Ján Zemiar

Zahanbiť sa nenechal ani Lukáš Latinák. Do spoločnosti prišiel v obleku a elegantnom kabáte. Hercovi to naozaj pristalo. Pútal však pozornosť dvomi detailmi - slnečnými okuliarmi, ktoré si zrejme pri vstupe do nákupného centra zabudol zložiť a... Rozviazanou šnúrkou na topánkach. No, ešteže si ju nepristúpil a nespadol.

Lukáš Latinák prišiel na premiéru elegantne nahodený. Zdroj: Ján Zemiar

Lukáš Latinák mal veľké šťastie, že si rozviazanú šnúrku nepristúpil a nepotkol sa. Zdroj: Ján Zemiar

Všetky fotky z utorkovej premiéry nájdete v GALÉRII vyššie»

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}