Czoborová a Malachovská: Celoživotné kamošky? Veď kedysi sa vôbec nemuseli!

BRATISLAVA - Keď sa niekde v spoločnosti stretnú Iveta Malachovská a Zora Czoborová, vidno, že sa majú rady. Mnohí si možno spomenú, že kedysi moderátorka zhadzovala kilá práve pod dohľadom bývalej fitnesky. Na začiatku to ale medzi nimi vôbec nebolo také ružové.

Tieto dve známe ženy sa poznajú naozaj dlhé roky, ba až desaťročia. Keď sa na Ivetu v istom momente nalepilo viac kíl, než sa jej páčilo, začala cvičiť práve pod Zoriným dohľadom. A nedala na ňu dopustiť ani po rokoch. „Ja milujem trénovať napríklad so Zorou Czoborovou, pretože ona je presne ten človek, ktorý namotivuje... Ak ste si mysleli, že neviete cvičiť, alebo nechcete cvičiť, že vaše telo nevie cvičiť, tak choďte na stretnutie so Zorou Czoborovu a zistíte, že vaše telo vie úplne všetko,” vychválila ju pre Topky pred tromi rokmi.

Beáta Dubasová, Iveta Malachovská, Zora Czoborová a Karin Majtánová Zdroj: Topky.sk

Ich priateľstvo však nezačalo tak, že by si hneď sadli a rovno si padli do náručia. Najnovšie to prezradila Zorica na svojom Instagrame pri spoločnej fotke. „Túto osôbku milujem už 40 rokov. Áno, toľko sa poznáme, i keď zo začiatku boli trenice,” netajila pred svojimi fanúšikmi.

Zdroj: Instagram IM

Problém spočíval v ich povahách, ktoré boli evidentne až príliš podobné. Proste – dve silné osobnosti. „Dve ukecané dominantné extrovertky. No keď odhodíte predsudky a zistíte veľkosť človeka, vznikne úprimné priateľstvo na celý život. A okrem toho, ja milujem silné a pracovité ženy s veľkým srdcom,” zložila na záver Malachovskej veľkú poklonu. Ako vidno na príklade týchto žien, naozaj sa často oplatí na chvíľu odložiť ego, počúvať toho druhého a dať mu šancu...

Zdroj: Jan Zemiar

