Televízni diváci v ŠOKU: Markizácky šéf je BRATOM známeho herca… FOTO Žiadna podoba!

Meno Branislav Rovňák bolo niektorým už od začiatku povedomé. A ešte viac, keď sa šéf siete predajní káv vyjadril, že jeho brat je herec. V tom momente sa na obrazovke objavili zábery Michala Rovňáka, herca z markizáckych seriálov. „V detstve sme s bratom začali chodiť na dramatický krúžok. Začali sme sa venovať dramatickému umeniu, herectvu a týmto veciam,” vysvetlil Branislav a dodal, že on sa rozhodol pre dráhu ekonóma, no a jeho brat Michal pri herectve zostal.

Branislav Rovňák je bratom Michala Rovňáka z Oteckov Zdroj: TV Markíza

A práve on nevedomky testoval, či sa markizáckeho šéfa podarilo zmeniť na nepoznanie. Branislava poslali na pľac seriálu Oteckovia, počas nakrúcania robil komparz upratovača. Herec s ním komunikoval v tesnej blízkosti a niekoľkokrát sa na neho priamo díval. Vďaka prestrojeniu – dlhým vlasom, brade a okuliarom však nemal ani poňatia, že pri ňom stojí jeho vlastný súrodenec, dokonca nerozoznal ani jeho hlas.

Zdroj: TV Markíza

Povedomé črty si všimol až v momente, keď ho režisér vyzval, aby komparzistovi ochytal bradu. Lenže aj tak ešte malú chvíľu váhal a potom zostal v poriadnom šoku. No a ako sme spomínali, bratia sa podľa divákov na seba vôbec nepodobajú. Čo myslíte vy? Vidíte medzi nimi nejakú podobu?

To, ako to dopadlo stretnutie Rovňákovcov na pľaci, uvidíte už dnes večer, no a núdza nebude ani o ďalšie zaujímavé momenty. Paradoxne, hoci Rovňák svojho brata nespoznal, jeden zamestnanec ho odhalil - a to v poriadne nečakanej situácii!

Bratia sa na seba takmer nepodobajú Zdroj: TV Markíza

Herec Michal Rovňák Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV Markíza