NECHUTNÉ! Nabúchaný farmár sa vyfarbil: Ženy potrebujú len BITKU, chýba im FACKA… A ty že si OTEC DCÉRY?!

BRATISLAVA - Sú tipy mužov, ktorým by sa ženy mali vyhýbať ako čert krížu. A podľa všetkého medzi nich patrí aj farmársky Golem Miroslav Pajtáš, ktorý mal vo včerajšej epizóde Farmy poriadne nechutné preslovy ohľadom fyzického násilia na ženách. Doteraz sa k tomu vraj neuchýlil, ale... Fuj, veď to sa nedá počúvať!

„Stanka, utekaj od neho,” odkazujú Mirovej farmárskej partnerke už hodný čas diváci, ktorí si začali všímať, že Miro je čoraz neznesiteľnejší a pôsobí na nich absolútne slizko. A to ešte nevedeli, čo príde. Nabúchanému chlapíkovi totiž v poslednom období poriadne praskajú nervy, za čo môže najmä práca a nedostatok jedla.

Neustále fňuká, že je hladný, potrebuje mäso a s prácou má problém pre operované koleno, čo je aj argument súperov, prečo by bolo nefér zobrať ho do duelu. Divákom i farmárom sa teda núkala otázka, na čo sa vôbec na statok prihlásil, keď bolo jasné, že nepôjde o žiadnu prechádzku ružovou záhradou.

Miro sa správa čoraz neznešiteľnejšie Zdroj: TV Markíza

Stanke sa jeho slová počúvali veľmi ťažko Zdroj: TV Markíza

Miroslav sa však vyjadril, že keďže žije v Anglicku a tam žiadnu Farmu nevidel, netušil, o čo ide. To, či v "Anglii" nepoužívajú internetové prehliadače, kde by si mohol nájsť rovno 12 predchádzajúcich sérií Farmy, však už nevysvetlil.

Jeho nervozita a nezhody so Stankou sa vystupňovali natoľko, že prišlo k ďalšej hádke. A Mirovi opäť uleteli nervy. Tentokrát však už z úst vypúšťal také nechutnosti, že sa nejednému divákovi zastavoval rozum, či svoje slová myslí naozaj vážne.

Z Miroslava vypadli mimoriadne odporné slová Zdroj: TV Markíza

Ženy podľa neho skrátka potrebujú bitku. „Asi ženám fakt treba dať po pysku, takých zbožňujete,” vyliezlo z neho, keď sa hádal so Stankou, ktorá má za sebou temnú minulosť, o čom sám vie, a tak naozaj zaťal do živého.

Bývalý partner mladú blondínu bil a dokonca aj škrtil. Nečudo, že jeho agresívne slová nezvládala počúvať a mala dosť. „Ty vole. Ty vole... To sú silné slová, Miro,” reagovala neveriacky so sklonenou hlavou a bolo zjavné, že nevie, čo si má myslieť. Stanka mala dosť Zdroj: TV Markíza

Tam však Miro neskončil. Oveľa drsnejšie vyjadrenia mal v ďalších debatách, ktoré si môžete vypočuť vo videu vyššie. Najšokujúcejším je fakt, že takéto nechutnosti vyliezli z otca malej dcérky. Svoju ex pritom farmársky nervák dokonca označoval ako fľandru, ktorá si zaslúžila. Ktovie, ako by sa mu páčilo, ak by sa niekto takto v budúcnosti správal práve k jeho malej princeznej alebo nejaký chlap otĺkal ženu z jeho rodiny...

VIDEO: Hádka medzi Stankou a Mirom

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}