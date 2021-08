Smutná správa z Česka: Zomrela ďalšia herecká legenda (†95)!

Okrem Lídy Baarovej si herečka v posledných rokoch svojho života zahrala napríklad v Ordinácii v ružovej záhrade, seriáli Krejzovi či v komédii Posledná aristokratka. Trápili ju dlhodobé zdravotné problémy s chrbticou. Informácia sa objavila na sociálnej sieti.

„Dnes večer 25. 8. 2021 sa naša milá Zdenka Procházková rozhodla, že je čas odísť do divadelného neba za svojími kolegami a priateľmi, ktorí už tam sú. Bola to veľká osobnosť a sme vďační za to, že sme v posledných rokoch mohli byť jej priateľmi a mohli jej pomáhať,“ napísala k spoločnej fotke Martina Gajdáčková. Česť herečkinej pamiatke!