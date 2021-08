Smrť legendárnej českej herečky (†95): Dojemné prosby okoliu… Nenechajte ma takto zomrieť!

Herečke mohli jej vitalitu a energiu všetci dlho závidieť. Hoci pred pár rokmi začala mať problémy s bedrovým kĺbom, kvôli ktorému nakoniec skončila na vozíčku, mozog jej pracoval na sto percent. Kvôli problémom s mobilitou však Zdenka nebola schopná zvládať starostlivosť o seba a posledné roky prežila v domove pre seniorov.

Smutná správa z Česka: Zomrela ďalšia herecká legenda (†95)!

Napriek tomu mala jednu veľkú túžbu, o ktorej verejne hovorila. Doslova prosila filmárov, aby jej dali ešte šancu. „Splňte mi posledné prianie a dajme mi úlohu! Hoci malinkú... Hlavne nejakú!“ Nechápala, prečo na ňu odrazu všetci zabudli. „Preboha, mám toľko rokov, koľko mám. Prečo to nevyužijete? Síce nechodím, som na vozíčku, inak som ale pohyblivá. A hlavne mi to stále perfektne myslí,“ vyzývala filmárov.

„Je mi trápne sa ponúkať, ale stálo by za to, napísať mi úlohu na telo. Nenechajte ma takto zomrieť! Veľmi chcem ešte pracovať!“ prosila herečka... No márne, jej prianie bolo nevypočuté. Herečka zomrela v stredu sama - celý život zasvätila svojej profesii. Nemala deti, ani ďalších príbužných. Česť jej pamiatke!

Zdroj: Continental Film