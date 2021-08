2 roky od svadby Rytmusa a Jasminy: PRAVDA o tom, čo sa deje u nich doma!

Kdekoľvek sa Jasmina Alagič Vrbovská objaví, rozdáva na všetky strany pozitívnu energiu a šťastné úsmevy. Inak to nebolo ani tohtotýždňovej tlačovej konferencii televízie Joj, kde ako moderátorka šou Česko Slovensko má talent nemohla chýbať.

Zaujímalo nás, ako sa Jasmina s úlohou moderátorky popasovala a či boli momenty, keď oľutovala, že túto ponuku prijala. „Nikdy. Talent bol pre mňa splneným snom. Od začiatku do konca som tam mohla byť za mňa - za Jasminu, ktorá miluje sa rozprávať s ľuďmi, ktorá miluje s ľuďmi zdieľať ich emócie. Bolo krásne v prípade nervóznych súťažiacich otáčať tie emócie smerom k tomu, aby boli na seba hrdí už pred tým, než tam idú. Pretože si myslím, že to naozaj chce obrovskú dávku odvahu postaviť sa pred takéto množstvo ľudí a úžasnú porotu,” povedala nám k tomu Alagič. Pre mnohých súťažiacich tak bola nepochybne veľkou oporou.

VIDEO: Upútavka na šou Česko Slovensko má talent.

Sympatickej moderátorky sme sa pýtali aj na súkromie. Na instagrame pôsobia spolu s manželom Patrikom a synčekom Sanelom ako dokonalá rodinka. A vyzerá to tak, že Jasmina svoj pozitívny prístup k životu prenáša do každého vzťahu, vrátane toho manželského. Ako nám prezradila, s raperom sa vôbec nehádajú.

„Stáva sa, že ľudia sú zamilovaní na začiatku, potom tá prvotná zamilovanosť opadne, potom príde rešpekt a sme – dobre, kamaráti. Ale to je pre mňa, že ee. Ja chcem byť dobrá kamarátka, určite sa rešpektujme, ale stále sa milujme,” poznamenala kráska a pridala aj ich recept na fungujúci vzťah. „Všetko to je o tom, čo pre toho človeka každý deň urobíš. A nemá to byť pre teba niečo, že - Kokos, povedal som jej niečo pekné? Zavolala som mu? Má to byť niečo prirodzené, že sa o toho druhého staráš. Žena o muža, muž o ženu. Po všetkých stránkach. A myslím si, že keď na to nezabúdaš každý deň a ide to z tvojho vnútra, tak vzájomne tým napĺňate svoje duše a vtedy prichádza to, že tá láska nemusí opadnúť a vie rásť,” prezradila Jasmina. Tá si je vedomá toho, že mnohí majú fungujúce vzťahy, ktoré fungujú viac rokov, než ten ich. „Toto je ale ten náš vzorec, ktorý my aplikujeme a takto by sme chceli podľa neho žiť,” uzavrela.

Akou je Jasmina maminou a čo ju na materstve prekvapilo, sa dozviete v rozhovore.

VIDEO: Rozhovor s Jasminou Alagič Vrbovskou.

