Komička skritizovala Miss Slovensko: Vyvolala tým VOJNU… Pustili sa do nej štíhle ženy!

Sobotné finále Miss Slovensko 2021 sledovalo veľké množstvo divákov. Medzi nimi aj známa slovenská komička Simona Salátová. Sama však k fanúšikom podobných súťaží zjavne nepatrí - dôkazom je jej vyjadrenie na sociálnej sieti tesne po vyhlásení výsledkov. Tvrdo sa tam totiž pustila do organizátorov projektu.

„Nerozumiem tomu, že na Slovensku nevieme spraviť aspoň maličký krok smerom dopredu. Posunúť sa od stereotypizovania krásy na jediný druh, a keby ste sa pýtali aký, tak vám ho v primetime naservítuje jedna z najsledovanejších televízií. Pozerajte na mňa ako na kravu, ale vidieť toto nepomôže žiadnej žene alebo dievčaťu,“ skritizovala projekt komička.

Komička Simona Salátová skritizovala súťaž krásy Miss Slovensko. Zdroj: RTVS

Podľa jej názoru podobné posudzovanie krásy vyvíja poruchy príjmu potravy už u malých detí. Uvítala by preto, keby boli na Miss ukázané aj ženy s normálnymi proporciami. „Dievčatá sú krásne a šikovné. Ale to sú aj ženy, ktoré nemajú veľkosť S, tak, prosím, nevnucujte predstavu, že len a len toto je skutočná krása,“ pokračovala Simona a zverejnila aj niekoľko reakcií od svojich sledovateliek, ktoré priznávajú, že zo sledovania súťaže krásy majú depresie.

Takýto ostrý názor však, pochopiteľne, nemohol ostať bez reakcie, a tak Salátová prakticky vyvolala vojnu. Začali sa do nej totiž púšťať ženy, ktoré majú presne opačný názor. Medzi takých patrí napríklad aj exfarmárka Karin Dvořáková. „Prosím... Miss svetovo je, aj bude, aj bola vždy o štíhlych ženách a prestaňte tlačiť do toho nadmernú obezitu,“ vyjadrila sa tmavovláska.

Exfarmárka Karin Dvořáková musela na vyjadrenie Simony Salátovej zareagovať. Zdroj: Instagram K.D.

„Všade sa tlačí nezdravá obezita a už sa na to nemôžem pozerať, lebo to nie je v poriadku, ale ženy čo na sebe makajú, sú osočované, že práve kvôli nim nemajú sebavedomie. Miss vždy bola aj bude o vysokých štíhlych ženách, toto je čo? Že depresia pri telke s chipsami a bigmacom, nie?“ povedala bez servítky Karin. O čosi jemnejšie vyjadrila opačný názor komička Nas*atá žena.

No bývalá finalistka Miss Slovensko Veronika Rajek si servítku pred ústa nedávala. „Netvrdím, že žena plnších tvarov nemôže byť sexi alebo sebavedomá, ale čo táto pani predvádza na internete, doslova - robenie si slávy na druhých (v januári Cibulková, august Miss),“ myslí si bývalá misska. „XL, XXL, XXXL? To je podľa vás bodypositivity pre dievčatá v produktívnom veku do 25 rokov? Pre mladú ženu v pohybe? Nie, vážení, to je obezita, ktorú skrývajú a prezentujú ako bodypositivity a selflove,“ pokračovala. Celý jej status si môžete prečítať nižšie. A aký je váš názor?

Zdroj: Facebook V.R.