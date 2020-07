Českú herečku trápila nadváha: Aha, aká je z nej kočka!

Nikol Štíbrová, známa aktuálne z komickej zostavy 3v1, hrala v niekoľkých seriáloch, naposledy to bol v roku 2009 projekt Vyprávěj. Práve vtedy sa riešilo, že je pomerne – ako hovoria bratia Česi – oplácaná.

Zdroj: CT

Aktuálne je blondínka štíhla a ako matka takmer 3-ročného syna vyzerá skvele. Teraz sa však ozývajú hlasy v štýle, čo sa to s ňou deje, ža tak schudla. „Stále sa ma niekto pýta, čo so mnou bolo vtedy, prípadne, čo so mnou je teraz, že som schudla. Nič. Ani vtedy, ani teraz. Len mám proste obyčajné telo, ktoré v rôznych životných obdobiach vyzerá rôzne, čo mi pripadá aj celkom logické. Telo, ktoré sa vyvíja, ktoré bolo chudé, potom nabralo, potom zhodilo, telo, ktoré postupne starne. Normálny človek proste,” uviedla Nikol na Instagrame.

Herečka netají, že niekedy ju reakcie na kilá navyše poriadne boleli. „Trápila som sa. Nejedla som o nič viac než teraz, ale proste som mala o 10 kíl viac. A čím viac som mala v hlave, že mám nejaký problém, tým viac som priberala,” prezradila.

Zdroj: ČT a Instagram NŠ