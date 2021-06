Cez koronu umelcom nikto nepomohol: Petrovi Nagyovi odišiel člen kapely... Drsný odkaz!

BRATISLAVA - Uplynulú stredu sa v bratislavskom obchode s hudobninami konal krst albumu Petra Nagya (62) a jeho kapely Indigo. Hoci spolu bežne koncertujú a fanúšikom hrávajú svoje najväčšie hity, nové skladby, ktoré teraz ikonický spevák predstavil, dali so skupinou dokopy až po neuveriteľných dvanástich rokoch. No a pri tejto výnimočnej príležitosti sme nemohli chýbať ani my...

„Bolo to pre mňa potešenie. Tým, že prišla pandémia, bol som z toho dosť nahnevaný. Aj smutný aj zmätený. Ako všetci muzikanti," povedal nám hneď na úvod spevák, keď sme sa ho pýtali, aké mal pocity z prípravy svojho nového albumu Petrolej.

Zdroj: Ján Zemiar

Predsa len, s Indigom síce neustále konceruje, no nové skladby spoločne nahrali až po dvanástich rokov. Radosť z výsledku je však o to väčšia. „Ja som medzi tým vydal piesne, ale to neboli nové piesne, to boli remake. Začal som si to dávať dokopy a od januára sme začali s kapelou cvičiť a aranžovať. Mal som z toho dobrý pocit. Pretože nebol to album, ktorý som musel natočiť, ale chcel som. No nič ma k tomu nenútilo," vysvetlil nám muzikant.

A hoci je s Petrolejom spokojný, o posledných mesiacoch pracovného života sa to veľmi povedať nedá. Rovnako ako aj ďalší muzikanti, i Peter Nagy pandémiou pomerne utrpel. Jeden z členov kapely Indigo dokonca odišiel, aby sa zamestnal ako...

Petre Nagy pokrstil svoj nový album Petrolej. Krstnými rodičmi sa stala kapela Peter Bič Project Zdroj: Ján Zemiar