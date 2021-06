Prúser v RTVS vyriešili takto: Reakcia televízie a Malachovskej na rasistický škandál!

Diváci RTVS v šoku! Rasistická poznámka uznávaného lekára, Malachovská sa len usmievala

Keď príde reč na chirurgiu ruky, o primárovi z Ružinovskej nemocnice Ladislavovi Košťálovi hovoria ako o najväčšom majstrovi vo svojom odbore. Asi nikoho preto neprekvapilo, že keď v Dámskom klube chceli riešiť tému úrazy ruky, pozvali si práve jeho.

Odborná a zaujímavá debata, ktorú s Košťálom viedla ostrieľaná Iveta Malachovská, však ostala poznačená škandálom. Pri téme karpálneho tunela chcel lekár poukázať na to, že ide o problém typický skôr pre Európanov. „No, my toho máme strašne veľa. Arabi to nemajú, negri to nemajú. Tam to je asi dané Európou,” poznamenal lekár, ktorý Afroameričanov pomenoval tak, ako ich kedysi oslovovali otrokári. Použitie tohto pojmu je teda dehonestujúce, mnohými vnímané ako rasistické a maximálne nevhodné.

VIDEO: MUDr. Ladislav Košťál svojou rasistickou poznámkou šokoval niektorých divákov.

Mnohých divákov vyjadrenie lekára pobúrilo. Negatívne reagovali aj na to, že Malachovská len prikyvovala hlavou a pod respirátorom sa usmievala. V súvislosti s tým sme požiadali televíziu o stanovisko. „RTVS odsudzuje akékoľvek náznaky a prejavy rasistického charakteru. Bohužiaľ, v tomto prípade išlo o živé vysielanie, ktoré je charakteristické svojou špecifickou dynamikou. Moderátorka po spornom vyjadrení respondenta automaticky ukončila rozhovor. Ďalšie okolnosti vzniknutej situácie preverujeme,” uviedla hovorkyňa Andrea Pivarčiová.

Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj Ivete Malachovskej. „Celá situácia nás mrzí,” reagovala moderátorka.

Zaujímavé je, že hoci ešte dopoludnia bolo utorkové vydanie relácie Dámsky klub v archíve RTVS k dispozícii, po prevalení škandálu sa ho kompetentní rozhodli odstrániť.

FOTO: Reláciu, v ktorej sa ako hosť objavil MUDr. Ladislav Košťál, v archíve RTVS nenájdete.