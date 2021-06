Diváci RTVS v šoku! Rasistická poznámka uznávaného lekára, Malachovská sa len usmievala

BRATISLAVA - Neverili vlastným ušiam! Dámsky klub je obľúbenou reláciou verejnoprávnej RTVS, kde si nájde to svoje hádam každý divák. Moderátorky pravidelne hostia nielen známe osobnosti, ale často aj uznávaných odborníkov. Včera do štúdia zavítal primár Oddelenia chirurgie ruky a komplexu operačných sál Nemocnice Ružinov Ladislav Košťál. Ten počas rozhovoru utrúsil poznámku, vďaka ktorej sa postaral o poriadny škandál.

MUDr. Ladislav Košťál je na Slovensku uznávaným odborníkom. Aj speváčka Sisa Lelkes Sklovská, ktorá sa mu nedávno zverila do rúk, o ňom hovorí ako o majstrovi so svojom odbore.

Nečudo, že keď sa tvorcovia relácie Dámsky klub rozhodli riešiť tému úrazy ruky, pozvali si práve tohto odborníka. Primár pred kamerami hovoril o rôznych prípadoch, ktoré počas svojej praxe musel riešiť.

VIDEO: MUDr. Ladislav Košťál svojou poznámkou šokoval divákov RTVS.

Počas rozhovoru sa Iveta Malachovská s lekárom rozprávali aj o karpálnom tuneli. Košťál chcel pri tejto téme poukázať na to, že ide o problém typický skôr pre Európanov. „No, my toho máme strašne veľa. Arabi to nemajú, negri to nemajú. Tam to je asi dané Európou,” poznamenal lekár. Malachovská pri tej zmienke len prikyvovala hlavou a bolo vidno, že sa usmieva, hoci na tvári mala respirátor.

Poznámka uznávaného lekára mnohých Slovákov pobúrila. Afroameričanov takýmto pomenovaním kedysi oslovovali otrokári. Použitie tohto pojmu je teda dehonestujúce, mnohými vnímané ako rasistické a maximálne nevhodné.

Primár sa síce na divákov takto usmieval, mnohých však svojou poznámkou pobúril. Zdroj: RTVS