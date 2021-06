HORÚCA SPRÁVA O ĎURIANOVEJ EX: V hlavnej úlohe NOČNÍ VLCI aj výsluch cez telemost!

Až 20 rokov väzenia - toľko hrozí Romanovi Doležajovi za obchodovanie s prekurzormi určenými na výrobu drog. Vysoký trest mu hrozí pre najnovšie obvinenie zo začiatku mája tohto roku. Počas akcie s krycím názvom Venal 6 sa ho však elitným policajtom Národnej elitnej agentúry zadržať nepodarilo. Nenachádzal sa v mieste svojho bydliska. Topky.sk teraz získali z prostredia polície aj podsvetia informáciu o tom, že Roman Doležaj bol počas zásahu za hranicami Slovenska.

Konkrétne v hlavnom meste Českej republiky - Prahe. Práve tam sa podľa informácií z viacerých zdrojov mal pridať k motorkárskemu klubu známemu ako Noční vlci. Ďalšie informácie hovoria o tom, že Doležaj prešiel na motorke naprieč celou Európou až na Ukrajinu. Aktuálne by sa mal zdržiavať práve tam, no hovorí sa aj o tom, že by mohol byť za hranicami Ruska.

Po Romanovi Doležajovi pátra polícia. Zdroj: Polícia SR

Policajti v súvislosti trestne stíhaným Doležajom vyhlásili pátranie, advokátka už v minulosti stíhaného muža pre Topky.sk prezradila, že jej klient má pre policajtov jasný odkaz. „Jediné, čo vám môžem povedať, je, že prokuratúra aj orgány činné v trestnom konaní sú od začiatku informované o mieste jeho pobytu. Majú na neho telefónne číslo, majú na neho emailovú adresu a aktívne s nimi komunikuje. Od začiatku vedia, kde sa nachádza, preverovali sa víza, ktoré dostal pre niekoľkými mesiacmi. Je to v takom štádiu, akom to je,” reagovala na otázky našej reportérky advokátka Jana Kubáňová.

Najnovšie informácie od právničky hovoria o tom, že Ďurianovej ex sa nechal inšpirovať milionárom Michalom Suchobom obvineným v kauze Mýtnik. Práve podnikateľ Suchoba bol totiž historicky prvým trestne stíhaným človekom, ktorý bol na úteku a odtiaľ aj vypočutý prostredníctvom telemostu. Výsluch sa odohral koncom marca 2021 na slovenskej ambasáde v horúcom Abu Dhabí.

Roman Doležaj mal odísť zo Slovenska so známou motorkárskou skupinou Noční vlci Zdroj: TASR

Kubáňová v našom rozhovore prezradila požiadavku, ktorú Roman Doležaj adresoval vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry. „Čakáme. Dokonca pán Doležaj požiadal o to, aby bol vypočutý, tak ako pán Suchoba, prostredníctvom telemostu. Bohužiaľ, zo strany orgánov činných v trestnom konaní ani prokuratúry nám to doposiaľ umožnené nebolo. My sme zabezpečili všetky potrebné technické prostriedky na to, aby takýto výsluch mohol byť uskutočnený, ale, bohužiaľ, nikto neavizoval, že by takýmto spôsobom chcel s nami komunikovať.”

Slová advokátky o telemoste teda nasvedčujú tomu, že Roman Doležaj sa na Slovensku naozaj nenachádza. A potvrdila to aj dôvetkom po otázke reportérky Topky.sk. „Nie, nie je ešte na Slovensku,” uzavrela advokátka Kubáňová.

OBVINENIE NAKA

Doležaja v uznesení obviňujú z viacerých činov. Ten prvý sa stal ešte na prelome rokov 2002 - 2003. „Roman Doležaj po predchádzajúcej dohode s Ivanom J. a Petrom F. týmto odpredal 3x po 100 gramov metamfetamínu, ktoré si obvinený Roman Doležaj zaobstaral z doposiaľ nezisteného zdroja,” píše sa v uznesení, pričom spomínaní dvaja muži mali Doležajovi za metamfetamín zaplatiť 240-tisíc slovenských korún, teda takmer 8-tisíc eur.

V rokoch 2007 - 2008 zasa Doležaj kupčil s efedrínom. „...odovzdal obvinený Roman Doležaj 2 kg efedrínu za doposiaľ nezistenú cenu, ktorý sa používa ako prekurzor pri výrobe metamfetamínu,” uvádza sa v uznesení, pričom spomínanú látku mal odovzdať Romanovi K. na ulici v Bučanoch.

Tomu istému mužovi odovzdal Doležaj v roku 2012 ďalší efedrín. „V jeho dome v Bučanoch, kde mu v 10-kilovom vedre odovzdal ihličkový efedrín... kde Roman K. takto získaný efedrín splatil vo viacerých splátkach, pričom za 10 kg efedrínu vyplatil obv. Romanovi Doležajovi celkovo 60.000 eur pri cene 6.000 eur za kilo efedrínu,” stojí v uznesení o poslednom skutku s tým, že Roman K. následne z uvedeného efedrínu vyrobil metamfetamín.