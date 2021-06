Desivá nehoda slovenského speváka: Zdemolované auto... VIDEO Boli s ním aj deti!

BRATISLAVA - Nejeden človek si už prešiel desivou situáciou, akou je dopravná nehoda. Strach počas takýchto chvíľ je o to väčší, pokiaľ sú v aute aj naši blízki, nebodaj dokonca deti. No a svoje o tom najnovšie, bohužiaľ, vie aj spevák Lukáš Adamec...

Víťaz druhej série česko-slovenskej Superstar si užíval víkend v spoločnosti svojich dvoch ratolestí – dcérky Ley a synčeka Tea. Po tom, čo absolvovali oddych v Tatrách, nasadli do auta, no pokoj a radosť zo spoločného relaxu vystriedali šok a strach. Lukášovi totiž počas jazdy do cesty vbehla srnka.

Spevák zjavne nemal žiadnu možnosť, ako kolízii so zvieraťom zabrániť. A súdiac podľa toho, ako vyzeralo Adamcovo auto, muselo ísť o poriadnu ranu. Jeho tátoš zostal totálne zdemolovaný. Čo je však omnoho dôležitejšie, nad rodinou bdel anjel strážny a nikomu z nich sa nič nestalo.

Auto Lukáša Adamca zostalo po zrážke so srnkou zdemolované Zdroj: Instagram L.A.

,,Všetci sme okej. Boli so mnou v aute deti, ale sme všetci okej, už išli spinkať, ja čakám, riešim, tiež zdravý, nič sa mi nestalo, auto je zdemolované. Čo už. Ale sme zdraví, život je boj,” uviedol na svojom Instagrame Lukáš. K celej veci sa viac vyjadril vo videu, ktoré si môžete pozrieť vyššie.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Instagram L.A.