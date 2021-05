Ostrihoňová sa úplne opustila: Unavená tvár, strapatá hlava a prdy!

V relácii Silná zostava sa Veronika Cifrová Ostrihoňová prihovára televíznym divákom vždy dokonale nastajlovaná a upravená. A treba dodať, že tiež aj pripravená a spolu s hosťami diskutujú o vážnych témach.

Nie je tajomstvom, že spolu s manželom - Sajfom sa radujú z dcérky Sárky, ktorá ešte nemá ani dva roky a už hravo tromfne mnohých rovesníkov. Šikovnosť dievčatka je nepochybne tiež zásluhou jej maminy Veroniky.

Rastie z nej génius? Dcérka Veroniky Ostrihoňovej a Sajfu má len 17 mesiacov, no už teraz vyniká

Zdalo by sa teda, že Veronika je jednoducho bezchybná. Pre mnohé mamičky, ktoré majú pocit, že nič nestíhajú, však je jej najnovší príspevok tak trošku útechou. Sympatická moderátorka totiž pri fotke, ktorá ju zachytáva nenalíčenú a strapatú, priznáva, že ani ona občas nemá svoj deň.

Veronika si počas bilancovania uplynulého pondelka uvedomila, že vôbec nestihla spraviť to, čo mala v pláne. „Neberte to ako sťažovanie sa, lebo Zdena S. povedala legendárnu vetu - Nikdy sa nesťažuj, nikoho to nezaujíma - a mne sa to páči. To je len generálna odpoveď na vaše otázky typu ako to všetko stíham. Takto teda. A občas nijako. A ešte mi tu aj strašne prdí pes,” uviedla blondínka, ktorá svojim príspevkom pobavila svojich priateľov aj fanúšikov. „Pondelky vraj nie sú zlé. A občas ani príliš super. Ale je to v poriadku,” dodala s tým, že občas nie je na škodu ukázať na Instagrame aj realitu.

Sajfa a Veronika majú doma sučku Molly, ktorá si uľaví, kedy chce. Zdroj: TV Markíza