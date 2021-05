Jojkárskym divákom došla trpezlivosť: Už sa na to nedá pozerať... Odpad spoločnosti!

BRATISLAVA - Už ubehlo niekoľko mesiacov odvtedy, ako televízia Joj oživila kedysi ikonickú reláciu Bez servítky. Lenže postupom času sa diváci začínajú čoraz viac sťažovať. Formát sa bežne venoval kulinárskym schopnostiam, no táto jeho podstata sa akoby presunula do úzadia a stala sa z neho prehliadka, slušne povedané, kontroverzných postavičiek a ich intríg.

Diváci mali mnohých účinkujúcich v zuboch - v Bez servítky sa už vyskytol skutočne kadekto a vyzerá to tak, že viac ako o varenie ide o to, aby účastníci zažili svojich 5 minút slávy a mnohí z nich sa chcú až zúfalo zviditeľniť, čo sa odráža na celkovom dojme z relácie. Dnes už má na JOJke tento formát definíciu "denná reality šou". Príprava pokrmov je akoby len nutnou obetou k tomu, aby sa účastníci dostali do televízie.

Aj toto sa udialo v tohtoročnej sérii šou Bez servítky:

Navyše to vyzerá tak, že prím začali hrať intrigy, ohováranie a konflikty. A fanúšikom kedysi kulinárskej šou praskajú nervy. Jedinú suchú nitku nenechali ani na osadenstve z uplynulého týždňa. „Jeden rozvedený striptér, stará perverzná babka, dve vulgárne trtky a jedna úplne mimo,” nadávajú na sociálnych sieťach, pričom podobné kontroverzné postavičky si v šou všímajú už niekoľko týždňov.

Diváci si podali aj tohto týždňovú zostavu. Niektorí súťažiaci sa im kvôli svojmu správaniu poriadne protivia. Zdroj: TV JOJ

„Toto už je trochu od veci relácia, tam vôbec nejde o varenie. Kde chodia na tie kombinácie ľudí?” nechápala na Instagrame Nikola. „To čo ste tam zas dali, aký odpad spoločnosti?” hnevala sa ďalšia diváčka. „Bez servítky už, žiaľ, nie je o varení, ale iba o slopaní. Všetci iba frflú, keď nie je pijatika, jedlo už nikoho ani nezaujíma,” napísala zasa iná niekdajšia fanúšička šou.

Zdroj: TV JOJ

Tá zrejme narážala na dve dievčatá – moslimky, ktoré kvôli svojmu vierovyznaniu síce nechceli jesť bravčové mäso, no zato alkoholom nepohrdli ani počas Ramadánu tým, že si dali pauzu. Na Slovensku je vraj ťažké zostať abstinentom, a teda piť môžu. „Z týždňa na týždeň horšie, nejde tu vôbec o varenie, iba o intrigy, šírenie zla, hejty,” uzavrela pani Ivana.

A čo vy, súhlasíte s týmito názormi alebo sa vám páči relácia Bez servítky viac taká, aká je teraz?