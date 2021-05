Česká speváčka (67) prišla do spoločnosti a... Šialené, ako vyzerá!

Jednoducho očarujúca! Taká rozhodne je speváčka a hudobníčka Lenka Filipová, s ktorou sú neodmysliteľné späté napríklad piesne Prý se tomu říka láska, Za všechno může čas, Zamilovaná a iné. Jej prednosťami odjakživa boli nielen krásny hlas a talent, ale aj atraktívny zovňajšok. Oň sa umelkyňa stará i s pribúdajúcimi rokmi.

VIDEO: Lenka Filipová - Za všechno může čas.

Dokázala to pred pár dňami, keď sa objavila na nakrúcaní koncertu Kultúra žije! Pohľad na mladistvo vyzerajúcu Filipovú zrejme mnohým vyrazil dych. V šmrncovnom outfite totiž pripomínala skôr študentku na vysokej škole a nie zrelú dámu so 70-tkou na krku. Dokonalý účes, jemný mejkap a spokojný úsmev na tvári ten dojem len umocnili. Pár vrások na tvári je dôkazom, že Lenka starne s gráciou a nepreháňa to s rôznymi úpravami a vylepšeniami.

Lenka Filipová sa objavila v spoločnosti a vyzerala jednoducho skvele. Zdroj: profimedia.sk

Lenka Filipová má za sebou pomerne náročné obdobie. Začiatkom roka 2018 vyšlo najavo, že ju po 34 rokoch manželstva opustil jej muž Boris Drbal. Okrem skrachovaného vzťahu ju sužovali aj vážne zdravotné problémy - mala výrazne oslabený imunitný systém. Veľkou oporou jej bola dcéra Lenny, ktorá sa podobne ako jej slávna mama venuje hudbe a spevu.

Lenka Filipová a jej dcéra Lenny sú veľké parťáčky. Zdroj: Instagram