Tragédia v rodine markizáckej herečky: Náhla SMRŤ manžela (†36)! Na dve deti ostala sama

Pondelkový večer je na obrazovkách televízie Markíza spätý so seriálom Pán profesor, ktorý sa teší celkom slušnej diváckej priazni. Jednu z postáv v ňom stvárnila aj herečka Gabriela Dolná, ktorá sa okrem pôsobenia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, či v Divadle Andreja Bagara v Nitre, môže pochváliť tiež účinkovaním v mnohých filmoch a seriáloch.

Gabriela Dolná v seriáli Pán profesor stvárňuje dejepisárku Zlaticu Krempaskú. Zdroj: TV Markíza

O svojich pracovných skúsenostiach, či nakrúcaní seriálu Pán profesor nedávno rozprávala aj v markizáckom Teleráne. Usmievavá a sympatická herečka však pred kamerami hovorila aj o najbolestivejšom období svojho života, keď ako 29-ročná tragicky prišla o milovaného manžela.

VIDEO: Gabriela Dolná v markizáckom Teleráne hovorila aj o obrovskej tragédii, ktorá ju v mladosti zasiahla.

Na najhorší deň svojho života si herečka nedávno zaspomínala aj na sociálnej sieti Facebook. „Dopil svoju rannú kávu, objal ma, pobozkal, stihol povedať, ako nás ľúbi a odišiel do práce. Vyčkala som pri dverách, kým nenastúpil do výťahu, podišla som k oknu a zamávala... Písal sa 6. február roku 1985. Pod srdcom tĺklo srdiečko mojej nenarodenej dcéry Tatiany. Pamätám, akoby to bolo dnes. Vonku mrholilo, ostrý vietor drzo šľahal do tváre mokré, ľadové kvapky. Mrzlo, šmýkalo sa a vôbec sa nám s Vladuškom, vtedy ešte len päťročným, nechcelo do toho nečasu,” zalovila v spomienkach. Ako ďalej pokračovala, spolu so synom sa neskôr poobede zababušili do perín a keď sa jej vždy presný manžel stále neobjavil doma vo dverách, začalo jej to byť čudné.

36-ročný Vladimír, ktorý pracoval ako právnik, prišiel o život v ten deň ráno, cestou do práce. V sychravom počasí v rýchlosti do jeho auta narazil kamión.

Tragickú správu jej oznámil kolega a priateľ Jozef Stražan, ktorý jej spolu s manželkou Kvetou boli v tom čase oporou. „Zrazu mi to všetko začalo dochádzať. Už nikdy nebude môj život ako predtým, už nikdy ma môj muž neobjíme, nepôjde sa s naším synom sánkovať, nevezme ho na futbal a nikdy neuvidí svoje nenarodené dieťa,” napísala herečka vo facebookovom príspevku.

„Naučila som sa vychovávať svoje deti sama, naučila som sa byť otcom i matkou, naučila som sa byť prísna a láskavá zároveň. A naučila som sa s pokorou vzhliadať na život. Moje deti boli, sú, aj zostanú to najdôležitejšie v mojom bytí. Len im vďačím, že som tu, že som sa naplno mohla venovať herectvu, ďakujem Bohu, že sme si tak blízki, že bez seba nedokážeme žiť. Čas je najlepší lekár, čas dokáže liečiť, ale nikdy nevytesní spomienky na blízkeho človeka. Odpočívaj v pokoji, Veľký Vlado Dolný!” uzavrela herečka, ktorá sa s priateľmi na Facebooku bežne delí o svoje spomienky, fotky z rodinných albumov, radosti i trápenia.

FOTO: Gabriela Dolná sa s bolestivými spomienkami zverila aj na sociálnej sieti Facebook.

