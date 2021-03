ŠOK na obrazovkách Jojky: Zásnuby rovno pred kamerami… Jej odpoveď spôsobila rozruch!

Žiadosť o ruku je v živote každého človeka zásadným krokom. Mnohí muži tak čakajú na ten najsprávnejší a ideálne aj najmagickejší moment na to, aby sa svojej milej opýtali tú dôležitú otázku. Jeden zo súťažiacich však pocítil, že ten moment nastal priamo v relácii Bez servítky.

VIDEO: Pozrite si čarovný moment žiadosti o ruku v relácii Bez servítky

Reč je o pomocnom kuchárovi Jánovi Wurschnerovi, ktorý svoje kulinárske schopnosti predvedie dnes večer. S varením mu pred kamerami pomáhala jeho partnerka Zuzka, no počas krájania a miešania večerného menu ešte netušila, čo ju o pár hodín čaká.

„Zuzka, chcel by som ti poďakovať za dnešný deň, že si mi toľko pomohla,“ povedal pred kamerami Ján a v ruke držal kyticu ruží. „Nemáš za čo, ja to robím pre teba s láskou,“ odpovedala Zuzka. A vzápätí to prišlo - hostiteľ večera pokľakol a s prsteňom v ruke sa opýtal tú dôležitú otázku: „Budeš moja?“ A táto otázka temperamentnej Zuzke vyrazila dych.

Svedčí o tom začiatok jej odpovede, kde poznamenala, že sa nepoznajú dlho. Mnohí tak zrejme s napätím očakávali, ako vetu dokončí. „Fúúúú. No síce sa poznáme krátko, ale myslím si, že za ten čas som ťa spoznala, že si dobrý človek a fajn chlap. Stál si pri mne aj v ťažkej chvíli, takže áno, zoberiem si ťa za muža,“ súhlasila budúca nevesta. Snúbencom srdečne gratulujeme!