Neverný manžel známej markizáčky: Pred rokom sa oženil a… Tretie dieťa s treťou ženou!

Pred siedmimi rokmi sa začalo pošuškávať, že vzťah markizáčky Martiny Mečiarovej a jej manžela Milana Mečiara čelí obrovskej kríze. Krátko po tom sa objavili informácie, že dôvodom má byť podnikateľova nevera. Správy o krachu manželstva sa napokon potvrdili a nasledoval rozvod.

Exmanžel Martiny Mečiarovej je opäť ženatý: Moderátorku vymenil za mladú milenku!

Mečiarovi to však nakoniec nevyšlo ani so Štefánilou Jalynskou. A to aj napriek tomu, že pomer medzi milencami mal vzniknúť ešte 2 roky predtým, ako sa všetko prevalilo a z ich vzťahu vzišiel synček Milan. No podobne ako Martina, s ktorou má syna Šimona, neskôr bola nahradená aj tmavovláska.

Milan Mečiar a Viktória si minulý rok povedali svoje áno. Zdroj: Instagram V.H.

V roku 2018 sa zasnúbil so Štefániiou kamarátkou Viktóriou Hellerovou a minulý rok v máji prebehla dokonca aj svadba. No a dnes má dvojica ďalší dôvod na radosť. Šťastná pani Mečiarová sa na sociálnej sieti Instagram pochválila, že pod srdcom nosí ich prvé spoločné dieťa.

„Zázraky sa dejú... Vitaj láska,“ napísala k fotke ultrazvuku mamička. K Milanovym dvom deťom z predchádzajúcich vzťahov a Viktóriinmu synčekovi tak čoskoro pribudne ďalšie. Budúcim rodičom gratulujeme!