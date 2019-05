Exmanžel Martiny Mečiarovej je opäť ženatý: Moderátorku vymenil za mladú milenku!

Mečiarovi to však nakoniec nevyšlo ani so Štefániou Jalynskou. A to aj napriek tomu, že pomer medzi milencami mal vzniknúť ešte 2 roky pred rozvodom a z ich vzťahu vzišiel synček Milan. Rovnako ako Martina, s ktorou má syna Šimona, bola teda neskôr nahradená aj prsnatá sexica Štefánia. Podnikateľ sa po nej dal dokopy s 27-ročnou Viktóriou Hellerovou a začalo to vyzerať tak, že s touto ženou to myslí skutočne vážne.

To sa aj potvrdilo koncom roka 2018, keď sa brunetka na sociálnej sieti pochválila fotografiou ruky, ktorú zdobil zásnubný prsteň. Bolo teda úplne jasné, koľká bije a že dvojica sa chystá vkročiť do spoločného života. Tak sa aj stalo a najnovšie už je známe, že si pár povedal svoje vytúžené „áno“. Viktória najnovšie na svoj instagram zavesila zábery, ktoré hovoria za všetko.

Hellerová sa minulý rok pochválila takýmto zásnubným prsteňom. Zdroj: Instagram V.H.

Dnes už sú z Milana a Viktórie novomanželia. Zdroj: Instagram V.H.

Po boku Mečiara pózuje vo svadobných šatách, na ďalšom videu ju Milan v rámci slovenskej tradície prenáša na rukách cez prah. „Manželia,“ popísala kráska spomínanú snímku síce stručne, no úplne jasne. Pod jej príspevkom sa v tom momente objavilo množstvo gratulácií s prianím šťastia a lásky do spoločného života. Z Hellerovej sa teda oficiálne stala pani Mečiarová, no a my novomanželom k ich veľkému dňu srdečne blahoželáme.