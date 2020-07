Do jojkárskej herečky sa pustil fanúšik: Žiješ s mužom a jeho ex ako v háreme... Ste ako štetky!

BRATISLAVA – Mnohých prekvapilo, keď sa prevalil vzťah Martina Valihoru (44) a herečky Natálie Germani (27). Netrvalo dlho a dvojica potvrdila i to, že čakajú bábätko. Obaja skvele vychádzajú s hudobníkovou bývalou partnerkou Alexandrou Orviskou (37) a práve to sa stalo tŕňom v oku neznámemu mužovi.

Jojkárska herečka zo seriálu Vlci schytala poriadne ostrú kritiku. Už je to nejaký čas, čo tvorí pár s hudobníkom Martinom Valihorom. Vo februári mu Natália Germani porodila dcérku Zunu, a tak k jeho prvému potomkovi – trinásťročnej Viktórii – pribudla sestrička. Tú má so svojou bývalou partnerkou, jojkárskou moderátorkou Alexandrou Orviskou. A hoci je to vo svete skôr výnimka, než pravidlo, bývalá i súčasná partnerka Martina Valihoru spolu vychádzajú a sú z nich kamarátky.

Natália Germani má dcéru s Martinom Valihorom. Zdroj: Instagram N.G.

A práve to prekáža istému mužovi, ktorý si do Natálie na sociálnej sieti kopol. „Natália, si mladá baba, Martin má 13-ročné nemanželské dieťa, ty tiež nie si vydatá. Načo si chcela, aby Zuna mala americké občianstvo, išla si rodiť do New Yorku, do Hollywoodu sa nedostaneš,“ zneli slová hejtera. Byť dnes nevydatou a mať dieťa však nie je žiadna fyzická vada a to, kde rodila, je len jej vec.

Neznámy však ešte pokračoval. Prekáža mu totiž, že Natália a Saša spolu vychádzajú a nešklbú si vlasy pri každom stretnutí. Ba práve naopak, venujú si objatia. Na adresu mladej maminy však padli slová o tom, že život s Martinom a Sašou je chorý. „Žijete na hromade s jeho bývalou, to je ako hárem. Herečky ste ako štetky, prespávate sa s hudobníkmi, režisérmi,“ znelo obvinenie na adresu Natálie.

Tá si však z celej situácie ťažkú hlavu rozhodne nerobí a takýchto ľudí a ich názory berie s rezervou. „Inak, ste veľmi zlatí, čo sa týka správ plných podpory. Až tak ma to nezasiahlo, skôr pobavilo v istom zmysle. Ale ďakujem každopádne. Ste super,“ prihovorila sa mama malej Zuny svojim fanúšikom.