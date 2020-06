Premena bývalého markizáka: FOTO Nechal sa prerobiť... Je z neho krásna žena!

Michal Gajdošech na Farme veľa vody nenamútil. Model sa nikdy nezaradili medzi horúcich favoritov na víťazstvo, nedostal sa ani do finálovej zostavy. Medzi jeho najvýraznejšie momenty patril románik s kolegyňou Líviou, v realite sa však ich vzťah skončil rovnako rýchlo ako začal.

Zámerom jeho účinkovania na Farme ale tak či tak bolo to, aby sa zviditeľnil. No a to sa mu aj podarilo. Na svojom Instagrame má dnes takmer 50-tisíc sledovateľov, ktorých z času načas okrem momentov z bežného života pobaví aj nejakým tým žartíkom. To urobil aj najnovšie.

Makrizácky fešák sa totiž nechal pretvoriť na ženu. Na sociálnej sieti zverejnil fotografie, na ktorých je upravený tak, že jeho tvár nabrala výrazné dámske črty. „Spoznávate ju?" spýtal sa svojich fanúšikov, ktorých jeho "zmena imidžu parádne pobavila a väčšina dokonca uznala, že ak by bol Gajdošech ženou, naozaj by z neho bola poriadna sexica. Čo si myslíte vy?

Michal Gajdošech sa nechal prerobiť na ženu. A veru, bola by z neho poriadna sexica! Zdroj: Instagram M.G.

Ak by sa bývalý farmár narodil v ženskom tele, takýmto vzhľadom by pomotal hlavu mnohým mužom! Zdroj: Instagram M.G.